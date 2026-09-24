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"Sigo siendo adicto": Sebastián Vega y su batalla contra el alcohol

El actor relató los duros momentos que ha tenido que vivir por culpa de su adicción y manifiesta que la "puerta" al alcohol sigue abierta y la lucha es de todos los días.

Entrevista de Sebastián Vega sobre su adicción.
Foto: Sebastián Vega en Instagram

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
10:03 p. m.
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El actor Sebastián Vega, junto a su esposa Valentina Ochoa, brindaron una entrevista en el podcast 'Realidades Ocultas' en donde tocaron el delicado tema del alcoholismo que el actor ha sufrido durante su vida y cómo lo está manejando actualmente.

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Además, su esposa también expresó el papel que cumplió en el proceso de recuperación de Sebastián y afirmó que en ciertos momentos se sentía como un policía mientras contabilizaba los tragos que consumía e incluso recordó una anécdota en la que intentó beber de la misma forma que su esposo, pero luego del malestar de los siguientes días y por respeto a su familia, decidió no repetir ese comportamiento.

Crisis matrimonial por la infelicidad de Valentina Ochoa

La esposa de Vega admitió que durante una época no sabía cómo manejar la situación y dejó todo en manos de Dios, que según ella la escuchó y fue poco tiempo después cuando el actor decidió asistir a terapia para controlar su problema y destacó la importancia de esa orientación profesional para afrontar el proceso de una manera diferente.

Uno de los mayores retos, según Vega, fue la presión social que sentía cada vez que se encontraba con más personas en un ámbito festivo y afirmó que incluso era más difícil admitirle a los demás que no tomaba a dejar de tomar y ahora en esos espacios sociales consume cerveza sin alcohol, pero no oculta que "la puerta sigue ahí" y que el reto es de todos los días con el objetivo de estar lejos del alcohol puro.

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El momento en que decidió enfrentar de lleno su adicción

En la entrevista, Sebastián relata que, después de una reunión con amigos en la que se desahogó y les expresó lo que estaba viviendo, uno de ellos le entregó el contacto de una persona que, según sus palabras, fue clave en su proceso de recuperación. Después de pasar un fin de semana bebiendo solo en su casa y tener la voluntad de no salir a comprar más, decidió asistir a la reunión con el psicólogo y, a partir de ese momento, inició su proceso de recuperación.

Según Valentina, su esposa, el día en que Sebastián tomó la decisión de dejar de tomar fue el día en que se volvió a casar con él.

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