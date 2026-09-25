Gobierno de De la Espriella realiza ajustes en el Invima: estos son los cambios

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) formalizó la actualización de su manual tarifario para el año 2026. La medida busca ajustar las descripciones de los trámites, unificar los cobros con la migración a la plataforma digital InvimÁgil y garantizar la aplicación de la normativa vigente en la recepción de solicitudes.

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A continuación se detalla cómo aplican los cambios para cada sector de la industria sanitaria:

¿Qué cambios aplican para los registros sanitarios de alimentos y bebidas?

Unificación de trámites: Los códigos tarifarios 93007 al 93012 ahora cubren tanto la expedición como la renovación de los Registros Sanitarios (RSA), Permisos Sanitarios (PSA) y Notificaciones Sanitarias (NSA) de alimentos.

Disminución tarifaria: Al habilitarse el módulo de renovaciones en la plataforma InvimÁgil, el trámite pasa a liquidarse con una tarifa digital que resulta inferior a la que se cobraba anteriormente en la antigua Oficina Virtual.

Eliminación de códigos anteriores: Se eliminaron los códigos 2100, 90039, 2200, 90140, 2300 y 90141 que pertenecían al sistema anterior. Las solicitudes radicadas antes del cierre de dicho sistema mantendrán la tarifa vigente al momento de su presentación.

¿Qué se ajusta en medicamentos y productos biológicos?

Medicamentos de síntesis química: Las tarifas 1001 y 1001-28 (junto a sus equivalentes de pago cero y tarifa diferenciada para Mipymes) especifican ahora que aplican únicamente para la evaluación y revisión documental sin visita.

Certificación BPM para biológicos (Tarifa 4006-9): Se determinó que esta tarifa (3.289,31 UVB) cubre auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura para un límite de hasta cuatro (04) Ingredientes Farmácticos Activos (IFAs) y máximo cuatro (04) productos por visita.

Ampliación de capacidad (Tarifa 4006-13): Esta tarifa (1.422,75 UVB) aplica exclusivamente a la ampliación de capacidad instalada en áreas, equipos y procesos, sin incluir la incorporación de nuevos productos.

Modificaciones de Notificaciones Sanitarias Obligatorias en cosméticos y aseo

Mientras se completa la transición total hacia InvimÁgil, la entidad habilitó la Oficina Virtual para gestionar modificaciones en las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) no sistematizadas mediante tres categorías específicas:

Tarifa 4001-21: Cambios de carácter legal o administrativo en la información de la NSO (como razón social o datos del titular).

Tarifa 4001-22: Cambios de carácter técnico (modificaciones en fórmulas o especificaciones del producto).

Tarifa 4001-23: Cambios mixtos que incluyan ajustes tanto técnicos como legales en una misma solicitud.

Unificación de NSO (Tarifa 93015): Se integró la asignación y el reconocimiento del código NSO bajo una tarifa de 292,83 UVB, lo que conllevó la eliminación del antiguo código tarifario 1027.

Beneficios para Mipymes y cálculo de tarifas

Uso de la UVB: De acuerdo con la Ley 2294 de 2023, la liquidación de todos los cobros se realiza tomando como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB).

DOCX

DOCX Exención para pequeños productores: Se mantienen vigentes las tarifas exentas de pago ($0,00 UVB) para microempresas, pequeños productores y asociaciones agropecuarias o campesinas, al igual que los esquemas de tarifa diferenciada para pequeñas y medianas empresas según lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020.

Los usuarios e interesados pueden consultar el detalle numérico y la totalidad de los códigos vigentes en la sección oficial de tarifas del portal web de la entidad (www.invima.gov.co).