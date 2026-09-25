CANAL RCN
Salud y Bienestar

Gobierno de De la Espriella realiza ajustes en el Invima: estos son los cambios

Las modificaciones buscan modernizar los trámites de registros sanitarios y reducir reprocesos en la gestión de la entidad.

Gobierno de De la Espriella realiza ajustes en el Invima: estos son los cambios
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
02:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) formalizó la actualización de su manual tarifario para el año 2026. La medida busca ajustar las descripciones de los trámites, unificar los cobros con la migración a la plataforma digital InvimÁgil y garantizar la aplicación de la normativa vigente en la recepción de solicitudes.

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet
RELACIONADO

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

A continuación se detalla cómo aplican los cambios para cada sector de la industria sanitaria:

¿Qué cambios aplican para los registros sanitarios de alimentos y bebidas?

  • Unificación de trámites: Los códigos tarifarios 93007 al 93012 ahora cubren tanto la expedición como la renovación de los Registros Sanitarios (RSA), Permisos Sanitarios (PSA) y Notificaciones Sanitarias (NSA) de alimentos.
  • Disminución tarifaria: Al habilitarse el módulo de renovaciones en la plataforma InvimÁgil, el trámite pasa a liquidarse con una tarifa digital que resulta inferior a la que se cobraba anteriormente en la antigua Oficina Virtual.
  • Eliminación de códigos anteriores: Se eliminaron los códigos 2100, 90039, 2200, 90140, 2300 y 90141 que pertenecían al sistema anterior. Las solicitudes radicadas antes del cierre de dicho sistema mantendrán la tarifa vigente al momento de su presentación.

¿Qué se ajusta en medicamentos y productos biológicos?

  • Medicamentos de síntesis química: Las tarifas 1001 y 1001-28 (junto a sus equivalentes de pago cero y tarifa diferenciada para Mipymes) especifican ahora que aplican únicamente para la evaluación y revisión documental sin visita.

Certificación BPM para biológicos (Tarifa 4006-9): Se determinó que esta tarifa (3.289,31 UVB) cubre auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura para un límite de hasta cuatro (04) Ingredientes Farmácticos Activos (IFAs) y máximo cuatro (04) productos por visita.

Ampliación de capacidad (Tarifa 4006-13): Esta tarifa (1.422,75 UVB) aplica exclusivamente a la ampliación de capacidad instalada en áreas, equipos y procesos, sin incluir la incorporación de nuevos productos.

Modificaciones de Notificaciones Sanitarias Obligatorias en cosméticos y aseo

Mientras se completa la transición total hacia InvimÁgil, la entidad habilitó la Oficina Virtual para gestionar modificaciones en las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) no sistematizadas mediante tres categorías específicas:

  • Tarifa 4001-21: Cambios de carácter legal o administrativo en la información de la NSO (como razón social o datos del titular).
  • Tarifa 4001-22: Cambios de carácter técnico (modificaciones en fórmulas o especificaciones del producto).
  • Tarifa 4001-23: Cambios mixtos que incluyan ajustes tanto técnicos como legales en una misma solicitud.
  • Unificación de NSO (Tarifa 93015): Se integró la asignación y el reconocimiento del código NSO bajo una tarifa de 292,83 UVB, lo que conllevó la eliminación del antiguo código tarifario 1027.

Beneficios para Mipymes y cálculo de tarifas

  • Uso de la UVB: De acuerdo con la Ley 2294 de 2023, la liquidación de todos los cobros se realiza tomando como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB).
    DOCX
  • Exención para pequeños productores: Se mantienen vigentes las tarifas exentas de pago ($0,00 UVB) para microempresas, pequeños productores y asociaciones agropecuarias o campesinas, al igual que los esquemas de tarifa diferenciada para pequeñas y medianas empresas según lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020.

Los usuarios e interesados pueden consultar el detalle numérico y la totalidad de los códigos vigentes en la sección oficial de tarifas del portal web de la entidad (www.invima.gov.co).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado

Cuidado personal

Mitos y verdades de los probióticos íntimos: ¿Sabe para qué sirven y cómo se utilizan?

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes

Otras Noticias

Canadá

Cuatro belugas y un delfín de parque acuático que cerró en Canadá murieron en su traslado a España y EE. UU.

De no haber sido trasladados, habrían tenido que sacrificarlos por su costo de mantenimiento.

NBA

Falleció una de las primeras leyendas que tuvo la NBA: luto en el baloncesto

Durante los primeros años del máximo torneo, se llevó varios galardones de MVP.

Dólar

El dólar volvió a subir: ¿hasta dónde podría llegar? Un experto lo reveló

Gas

Gobierno anuncia racionamiento temporal de gas para industrias por falla en regasificadora de Cartagena

La casa de los famosos

¡Sorpresivo! Importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia reveló que está en embarazo