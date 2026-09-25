Falleció una de las primeras leyendas que tuvo la NBA: luto en el baloncesto

Bob Pettit, una de las grandes figuras de los primeros años de la NBA y el primer jugador en recibir el premio al Jugador Más Valioso (MVP), murió a los 93 años.

La noticia fue confirmada por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), institución en la que cursó sus estudios.

Murió Bob Pettit a los 93 años

La universidad informó que el exbasquetbolista falleció el miércoles 23 de septiembre, aunque no entregó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Pettit dejó una trayectoria marcada por sus actuaciones con los Hawks, equipo con el que consiguió el único campeonato de NBA de la franquicia.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en las Finales de 1958 contra los Boston Celtics. En el sexto partido, tuvo una actuación decisiva al conseguir 50 puntos en el triunfo de los Hawks por 110-109, resultado que aseguró el campeonato.

El ala-pívot, de 2.06 metros de estatura, también fue seleccionado en once ocasiones para el Juego de las Estrellas. Durante buena parte de su trayectoria fue el máximo anotador histórico de la NBA.

Sumado a ello, recibió el premio MVP en 1956, la primera edición del galardón, y volvió a obtenerlo en 1959. Además, su dominio en los Juegos de las Estrellas le permitió convertirse en el primer jugador en conquistar en cuatro oportunidades el reconocimiento al MVP.

El legado que dejó

Su legado fue reconocido en 1971 con su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto. La NBA recordó su impacto en la consolidación de la liga y señaló que fue pionero en alcanzar varias marcas importantes, entre ellas superar los 20.000 puntos durante su carrera profesional.

Desde la universidad también destacaron la combinación de habilidad y fortaleza que caracterizó su juego y que contribuyó a convertirlo en una figura difícil de contener para sus rivales.

El campeonato conseguido por Pettit en 1958 continúa siendo especialmente significativo para la franquicia, que posteriormente se trasladó a Atlanta y desde entonces no ha vuelto a conquistar un título de la NBA.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.