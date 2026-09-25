Cuatro belugas y un delfín de parque acuático que cerró en Canadá murieron tras su traslado a España y EE. UU.

El fallido intento por poner a salvo a la fauna marina del extinto parque temático Marineland Canada ha desencadenado una trágica secuencia de decesos al otro lado del Atlántico y en territorio estadounidense.

En las últimas semanas, cuatro ballenas beluga y un delfín perecieron de forma tras ser reubicados en centros marinos de España y Estados Unidos.

La víctima más reciente de esta crisis fue el delfín Echo, cuyo fallecimiento fue confirmado este jueves por el acuario Oceanogràfic de Valencia. La entidad española precisó que el ejemplar ya había desembarcado en sus instalaciones arrastrando "graves problemas de visión y otros antecedentes".

El delfín y las belugas presentaban problemas al llegar a su nuevo hogar:

El caso de Echo se suma a una cadena de pérdidas repentinas que incluye a otra beluga fallecida en Valencia, así como a tres cetáceos de la misma especie que perdieron la vida en el acuario Shedd de Chicago.

Detrás de este dramático desenlace se encuentra el colapso operativo del célebre complejo acuático ubicado cerca de las cataratas del Niágara. Tras bajar sus persianas definitivamente en 2024, la administración del recinto canadiense advirtió públicamente que carecía de recursos financieros para dar mantenimiento a sus ejemplares.

Bajo la amenaza de tener que sacrificarlos si no recibían luz verde para su evacuación, las autoridades coordinaron el traslado de una treintena de delfines y belugas en una operación que acaparó una intensa atención periodística internacional.

20 ejemplares murieron en el parque canadiense antes de su cierre:

Sin embargo, las alarmas sobre el deterioro del recinto venían resonando desde mucho antes de su clausura. Cifras consolidadas por la agencia The Canadian Press revelan que al menos 20 ejemplares —entre ellos 19 belugas— murieron entre 2019 y 2025 mientras permanecían en el predio canadiense.

Para quienes conocen desde adentro la infraestructura, la fatalidad de las recientes transferencias era un desenlace previsible. Phil Demers, exentrenador del parque convertido en denunciante, afirmó en declaraciones entregadas a la agencia AFP que el descuido prolongado fue determinante en el desenlace actual.

"Los animales ya estaban enfermos antes de ser trasladados", sostuvo Demers al calificar lo ocurrido como "un desastre”.