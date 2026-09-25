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Lago Calima registra una disminución del 30% en sus niveles desde el inicio de El Niño

180 familias que viven del turismo en la ribera se han visto afectados.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
02:03 p. m.
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El Lago o embalse Calima, uno de los grandes atractivos del Valle del Cauca, ha registrado una disminución del 30% en sus niveles desde que inició el fenómeno de El Niño.

La empresa que lo administra, Celsia, informó que se encuentra en un 67% de su capacidad, debido a que ha respaldado la red nacional de generación de energía.

Según explicó Miguel Ángel Guzmán, vocero de gestión del riesgo en Calima El Darién, “cuando inició el fenómeno de El Niño nos encontrábamos en el 98,6% y, de momento, vamos en un 67%”.

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Tres quebradas que abastecen a Calima enfrentan problemas de abastecimiento:

Uno de los motivos de la crisis que golpea a 180 familias que viven del turismo en la ribera del Calima es el problema de abastecimiento en tres de los afluentes que sirven a Calima.

“Tenemos afectación sobre la quebrada La Italia, donde se ha visto una disminución en el caudal, sobre la quebrada La Florida y sobre otros brazos más pequeños al sur de esas quebradas, que caen directamente al río Calima”, indicó Guzmán.

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Familias que viven del turismo se han visto fuertemente golpeadas por el fenómeno de El Niño:

Beckenbauer Barrio, comerciante de Calima El Darién, advirtió que “se ha visto bastante afectado el turismo. No creo que nuestros visitantes superen las 1.000 personas el fin de semana”.

Sumado a la baja en los índices de turismo tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó a varios departamentos, entre ellos, el Valle del Cauca, la situación en Calima golpea a 180 familias que viven del turismo.

El también comerciante, Harold Pinoc, señaló que “cuando llegan los pocos turistas que siguen viniendo nos manifiestan que el nivel del agua está muy bajo, pero es algo inevitable, el embalse fue creado para generar energía”, lo que genera un nuevo llamado a generar conciencia sobre el ahorro de agua y energía.

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