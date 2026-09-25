Horóscopo de hoy, 25 de septiembre: predicciones para cada signo

El horóscopo de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. La jornada llega con situaciones que pueden influir en las relaciones personales, las decisiones laborales y la manera de manejar asuntos económicos.

Aries — 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Puede sentirse confundido frente a las señales de una persona cercana. No saque conclusiones únicamente por lo que cree percibir. Una conversación sincera permitirá aclarar mejor la situación.

Trabajo y dinero: Evite comprometerse con una propuesta sin revisar todos sus detalles. La jornada favorece más la observación que las decisiones impulsivas. Si recibe información importante, compruébela antes de actuar.

Salud y bienestar: Su nivel de energía puede variar durante el día. Procure descansar y no convertir cada preocupación en una urgencia.

Número de la suerte: 9

Color de energía: Azul

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: Antes de actuar, asegúrese de tener todos los datos.

Tauro — 20 de abril al 20 de mayo

Amor: Una conversación pendiente puede ayudarle a comprender mejor lo que ocurre en una relación. No tenga miedo de expresar sus necesidades, pero evite hacerlo desde el enojo.

Trabajo y dinero: Puede sentirse preparado para defender una idea frente a superiores o compañeros, aunque algunas dudas podrían aparecer después. Confíe en su experiencia, pero revise la información antes de darla por cierta.

Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan desconectarse de las obligaciones. Un encuentro con amigos puede ayudarle a recuperar el buen ánimo.

Número de la suerte: 4

Color de energía: Verde

Compatibilidad del día: Piscis

Consejo clave: Defienda sus ideas sin cerrar la puerta a otras opiniones.

Géminis — 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Puede sentirse decepcionado por la actitud de alguien cercano. Antes de asumir que la otra persona actuó con mala intención, pregúntese si ambos tenían las mismas expectativas.

Trabajo y dinero: Será importante mantener la diplomacia. Algunas situaciones pueden ponerlo bajo observación y será mejor demostrar tranquilidad que responder a la presión con impulsividad.

Salud y bienestar: Evite sobrecargar su mente con demasiadas preocupaciones al mismo tiempo. Hacer una pausa puede ayudarle a ordenar sus prioridades.

Número de la suerte: 3

Color de energía: Amarillo

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: No convierta una confusión en un conflicto.

Cáncer — 21 de junio al 22 de julio

Amor: Sus emociones estarán especialmente activas y podría interpretar de manera intensa algunas palabras. Si existe una diferencia con su pareja, espere a estar tranquilo antes de responder.

Trabajo y dinero: Una instrucción o conversación laboral podría no quedar completamente clara. Pregunte lo necesario y confirme responsabilidades antes de comenzar una tarea importante.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a actividades que le permitan sentirse seguro y tranquilo. El descanso emocional será tan importante como el físico.

Número de la suerte: 7

Color de energía: Plateado

Compatibilidad del día: Escorpio

Consejo clave: Preguntar antes de asumir puede ahorrarle varios problemas.

Leo — 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Puede experimentar dudas sobre la manera en que alguien lo está percibiendo. No necesita demostrar constantemente lo que siente; permita que la relación avance de manera natural.

Trabajo y dinero: Evite realizar movimientos económicos importantes basándose únicamente en una primera impresión. Una propuesta puede parecer atractiva, pero necesitará una revisión más detallada.

Salud y bienestar: Busque una actividad que le permita liberar tensión sin exigir demasiado de sí mismo. La tranquilidad será más útil que la prisa.

Número de la suerte: 1

Color de energía: Dorado

Compatibilidad del día: Sagitario

Consejo clave: No confunda seguridad con necesidad de tener siempre la razón.

Virgo — 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: Puede descubrir que una situación sentimental no es exactamente como la había imaginado. En lugar de preocuparse por anticipado, observe las acciones de la otra persona.

Trabajo y dinero: Tenga especial cuidado con negociaciones, pagos o compromisos económicos. Verifique cifras, documentos y condiciones antes de aceptar algo.

Salud y bienestar: El exceso de análisis puede aumentar su ansiedad. Intente terminar el día con una actividad sencilla que no requiera demasiada concentración.

Número de la suerte: 6

Color de energía: Blanco

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, revíselo dos veces.

Libra — 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: El Sol en su signo pone el foco en sus relaciones, pero también puede hacer más evidentes algunas dudas. No evite una conversación necesaria solo para mantener la calma.

Trabajo y dinero: Puede tener dificultades para distinguir entre una buena oportunidad y una promesa poco concreta. Tome distancia de los discursos demasiado atractivos y revise los hechos.

Salud y bienestar: Necesita recuperar organización. Ordenar pendientes y establecer prioridades le permitirá reducir la sensación de estar reaccionando constantemente.

Número de la suerte: 2

Color de energía: Rosa

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: La armonía también requiere poner límites.

Escorpio — 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Venus continúa transitando por su signo y puede intensificar su interés por una persona. La jornada favorece la conexión, aunque será importante no interpretar cada gesto como una señal definitiva.

Trabajo y dinero: Su capacidad para observar detalles será útil. Si algo no le convence, investigue antes de comprometerse. Una decisión tomada con calma puede evitarle complicaciones posteriores.

Salud y bienestar: Puede necesitar un espacio de privacidad para procesar lo que siente. No todo tiene que ser explicado inmediatamente a los demás.

Número de la suerte: 8

Color de energía: Borgoña

Compatibilidad del día: Piscis

Consejo clave: Confíe en su intuición, pero acompáñela con hechos.

Sagitario — 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Una diferencia con un amigo o pareja puede surgir por expectativas que nunca fueron expresadas claramente. Hable directamente y evite esperar que los demás adivinen lo que necesita.

Trabajo y dinero: Puede sentirse tentado a aceptar rápidamente una propuesta. Antes de hacerlo, pregunte por los detalles que todavía no estén claros.

Salud y bienestar: La tranquilidad en casa será importante para recuperar energía. Evite terminar la jornada revisando constantemente asuntos laborales.

Número de la suerte: 5

Color de energía: Turquesa

Compatibilidad del día: Aries

Consejo clave: Sea claro con lo que espera de los demás.

Capricornio — 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: Una conversación familiar o sentimental puede ayudarle a comprender mejor una situación que venía generando dudas. Escuchar será tan importante como hablar.

Trabajo y dinero: Si recibe instrucciones de una persona con autoridad, confirme exactamente qué espera de usted. Evite trabajar sobre supuestos cuando puede solicitar una aclaración.

Salud y bienestar: El cansancio puede hacer que una preocupación parezca más grande de lo que realmente es. Tome distancia antes de reaccionar.

Número de la suerte: 10

Color de energía: Gris

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: Una pregunta a tiempo puede evitar un error.

Acuario — 20 de enero al 18 de febrero

Amor: Puede surgir una conversación inesperada con alguien del pasado o con una persona que todavía tiene importancia en su vida. Escuche antes de decidir qué significa ese acercamiento.

Trabajo y dinero: Tenga cuidado con información que llega acompañada de afirmaciones demasiado contundentes. No se comprometa hasta comprobar lo esencial.

Salud y bienestar: Necesita desconectarse de opiniones externas. Un momento de silencio puede ayudarle a distinguir entre lo que realmente quiere y lo que otros esperan de usted.

Número de la suerte: 11

Color de energía: Azul eléctrico

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: No permita que el ruido externo decida por usted.

Piscis — 19 de febrero al 20 de marzo

Amor: La Luna en su signo aumenta la sensibilidad y puede hacer que algunas emociones se sientan con mayor intensidad. Aproveche el día para hablar desde la honestidad, sin exagerar lo que ocurre.

Trabajo y dinero: No es la mejor jornada para decidir sobre asuntos financieros importantes sin revisar primero toda la información. Si tiene dudas, tómese el tiempo necesario.

Salud y bienestar: Necesitará momentos de tranquilidad para recuperar energía. El descanso y las actividades creativas pueden ayudarle a manejar mejor la sensibilidad del día.

Número de la suerte: 12

Color de energía: Lila

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: No tome una emoción momentánea como una verdad definitiva.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy?

Las predicciones publicadas para este viernes no coinciden en señalar un único signo como el más favorecido. Algunas destacan oportunidades para Capricornio, Acuario y Piscis, mientras otras ponen el énfasis en Libra y Escorpio por la actividad de Venus y el Sol.

¿Qué planeta domina la energía del día?

En las interpretaciones astrológicas de este 25 de septiembre destaca Neptuno, debido a la oposición que forma con el Sol en Libra. Este aspecto se asocia tradicionalmente con dudas, idealización y una percepción menos clara de determinadas situaciones.

¿Qué fase tiene la Luna hoy, 25 de septiembre?

La Luna está en fase creciente gibosa y alcanza aproximadamente 99,6 % de iluminación en Bogotá. Se encuentra a pocas horas de la Luna llena del 26 de septiembre.

¿Cuándo será la Luna llena de septiembre de 2026?

La Luna llena ocurrirá el sábado 26 de septiembre a las 11:49 a. m., hora de Bogotá. Será la primera Luna llena del otoño astronómico del hemisferio norte.

¿En qué signo está la Luna este viernes?

La Luna permanece en Piscis durante el 25 de septiembre, de acuerdo con las posiciones astrológicas consultadas.

¿Qué significa el Sol en Libra?

Dentro de la astrología, el Sol en Libra se relaciona tradicionalmente con temas como relaciones, acuerdos, cooperación y equilibrio. Para este viernes, además, se aproxima a una oposición con Neptuno en Aries, un aspecto que las interpretaciones astrológicas vinculan con la necesidad de revisar expectativas y distinguir entre percepciones y hechos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.