VIDEO: esta fue la reacción de Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia

En la noche del domingo 17 de mayo hubo eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y Mariana Zapata fue la participante que abandonó la competencia.

La antioqueña estuvo en riesgo junto a Tebi Bernal y Juanda Caribe. Sin embargo, el deportista tuvo el 64.61 % de los votos, el creador de contenido alcanzó el 23.14 % y Mariana no pudo pasar del 12.05 %.

Tebi Bernal fue el primer habitante en regresar a la casa, mientras que Juanda Caribe y Mariana Zapata, que tuvieron conexión en el último tiempo, aguardaron para esperar el veredicto juntos.

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Así reaccionó Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que Tebi reingresó a la competencia, Juanda Caribe y Mariana Zapata se tomaron de la mano hasta que Carla Giraldo mencionó el nombre del participante que salía.

Al escuchar el nombre de Mariana, Juanda Caribe hizo gestos de nostalgia, abrazó a Mariana, le dio un beso en la frente y le expresó todo su cariño.

Además, la oriunda de Medellín también le manifestó que lo quería, le dijo que quiere que siga compitiendo con fuerza y le pidió que sea él la persona que pueda hacerle llegar sus pertenencias.

¿Cuáles fueron las palabras de Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Unos minutos después de la eliminación de Mariana Zapata, Juanda Caribe habló ante las cámaras y dejó claro cuáles son sus sentimientos.

"Debería estar feliz porque estoy en el top 5, pero al mismo tiempo me siento incompleto. Todo el tiempo hablé con ella de que si lo que sentíamos era real y ahora que está afuera y yo sigo aquí adentro, sí se siente así. Hay efecto encierre y siento mucho cariño por Mariana Zapata, demasiado. Estos días van a ser pesados para mí desde lo afectivo porque desarrollé un vínculo con ella", aseguró.

"No me pidan que les diga que es un shippeo y que es enamoramiento. Si ustedes lo vieron, fue algo genuino y algo que iba mucho más allá de lo físico. Creo que tuve la oportunidad de decírselo varias veces, que ya parecía paisaje. La quiero de la manera más inocente que se puede querer a alguien", añadió.