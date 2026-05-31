La Liendra habló sobre el millonario robo con bitcoins y se refirió a Luisa Castro

La Liendra rompió el silencio tras los rumores en redes sociales que señalaban a Luisa Castro como la supuesta responsable del robo de unos bitcoins valorados en cerca de mil millones de pesos. El influenciador aclaró que su expareja no tuvo ninguna relación con el caso y pidió que dejaran de atacarla.

La polémica surgió luego de que el creador de contenido relatara una experiencia personal en la que perdió una importante suma de dinero en criptomonedas a manos de una persona cercana, sin revelar su identidad.

¿Qué pasó con los bitcoins de La Liendra?

Durante un video que se volvió viral en las últimas semanas, La Liendra contó que, cuando comenzó a invertir en bitcoin, aún no contaba con una billetera digital propia para recibir los fondos.

Ante esa situación, decidió confiar el dinero en una persona cercana que se encargaría de custodiar los activos digitales mientras completaba el proceso para crear su wallet.

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Sin embargo, cuando intentó recuperar los recursos tiempo después, empezó a notar comportamientos extraños. Según explicó, buscó ayuda de una persona experta en criptomonedas para verificar el estado de la cuenta y fue entonces cuando descubrió que los fondos ya no estaban disponibles.

La sorpresa fue aún mayor cuando, al confrontar a la persona involucrada, esta le confesó que había gastado el dinero.

El influenciador aseguró que la situación le dejó una importante lección sobre la confianza y el manejo de inversiones digitales, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de dinero.

¿Por qué relacionaron a Luisa Castro con el robo a La Liendra?

Tras la difusión del video, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer mencionada por La Liendra.

Muchos señalaron a Luisa Castro debido a que fue una de las relaciones más mediáticas en las redes sociales.

Las teorías crecieron rápidamente y varios internautas comenzaron a dejar mensajes en las publicaciones de la influencer, responsabilizándola sin que existiera ninguna prueba.

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Frente a la ola de comentarios, La Liendra decidió intervenir públicamente para poner fin a las especulaciones.

Yo nunca di el nombre de la persona que me robó porque no me gusta hacer quedar mal a nadie, afirmó.

Además, fue enfático al asegurar que durante su relación con Luisa Castro nunca existieron conflictos relacionados con dinero ni situaciones similares.

En la relación que tuve con Luisa hubo muchas cosas positivas y ninguna historia de robo, ni nada negativo hacia mí o relacionado con dinero, tiene que ver con ella. Ella no tendría que estar siendo señalada, afirmó La Liendra.

Mientras tanto, la identidad de la persona involucrada en la pérdida de los bitcoins sigue sin conocerse, ya que La Liendra reiteró que no tiene intención de revelar su nombre públicamente.