Angelly Teixeira es la joven madre asesinada a cuchillo en Pereira: su feminicida intentó escapar

En horas de la noche de este 1 de marzo se registró el sector un doloroso caso de feminicidio en el sector de Galán, en Pereira, donde una joven madre de dos niños, de nacionalidad venezolana, fue brutalmente atacada por su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Angelly Eiling Teixeira Zerpa, de 28 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortopunzante en el interior de su vivienda.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la agresión se produjo en medio de una discusión entre la pareja. La mujer no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, perdió la vida en el lugar de los hechos.

El presunto agresor fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía, luego de que la comunidad intentara lincharlo.

Con palos y piedras intentaron linchar al feminicida de Angelly Teixeira

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos y al menos 50 personas salieron a las calles con palos y piedras para hacer justicia por mano propia contra el señalado feminicida.

La pareja sentimental de la víctima se escondió en una vivienda ubicada en el barrio El Progreso, donde fue rodeado por la comunidad, quienes lograron golpearlo en repetidas oportunidades.

Para evitar el linchamiento, la Policía desplegó un operativo en el que participaron aproximadamente 30 uniformados, incluyendo la UNDMO, para controlar la situación.

Finalmente, lograron poner a salvo al capturado bajo estrictas medidas de seguridad.

Presunto feminicida de Angelly Teixeira fue capturado en flagrancia

El capturado será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de feminicidio.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La mujer de 28 años deja a dos niños huérfanos al convertirse en una más de las víctimas de feminicidio.