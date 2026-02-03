CANAL RCN
Colombia

Angelly Teixeira es la joven madre asesinada a cuchillo en Pereira: su feminicida intentó escapar

En medio de una discusión, una mujer de nacionalidad venezolana fue atacada, al parecer, por su pareja sentimental con arma blanca.

Angelly Teixeira asesinada con un cuchillo en Pereira: su feminicida iba a ser linchado por los vecinos
Foto: captura de video.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
12:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche de este 1 de marzo se registró el sector un doloroso caso de feminicidio en el sector de Galán, en Pereira, donde una joven madre de dos niños, de nacionalidad venezolana, fue brutalmente atacada por su pareja sentimental.

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó
RELACIONADO

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó

La víctima fue identificada como Angelly Eiling Teixeira Zerpa, de 28 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortopunzante en el interior de su vivienda.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la agresión se produjo en medio de una discusión entre la pareja. La mujer no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, perdió la vida en el lugar de los hechos.

El presunto agresor fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía, luego de que la comunidad intentara lincharlo.

Juez dejó libre a José David Celis, presunto feminicida de la joven Laura Valentina Lozano
RELACIONADO

Juez dejó libre a José David Celis, presunto feminicida de la joven Laura Valentina Lozano

Con palos y piedras intentaron linchar al feminicida de Angelly Teixeira

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos y al menos 50 personas salieron a las calles con palos y piedras para hacer justicia por mano propia contra el señalado feminicida.

La pareja sentimental de la víctima se escondió en una vivienda ubicada en el barrio El Progreso, donde fue rodeado por la comunidad, quienes lograron golpearlo en repetidas oportunidades.

Para evitar el linchamiento, la Policía desplegó un operativo en el que participaron aproximadamente 30 uniformados, incluyendo la UNDMO, para controlar la situación.

Finalmente, lograron poner a salvo al capturado bajo estrictas medidas de seguridad.

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida

Presunto feminicida de Angelly Teixeira fue capturado en flagrancia

El capturado será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de feminicidio.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La mujer de 28 años deja a dos niños huérfanos al convertirse en una más de las víctimas de feminicidio.

Menor de 16 años habría sido asesinada a tiros por su novio, uno de los sicarios más buscados en Bucaramanga
RELACIONADO

Menor de 16 años habría sido asesinada a tiros por su novio, uno de los sicarios más buscados en Bucaramanga

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Candidatos al Congreso debaten sobre los problemas de Bogotá: seguridad, basuras y autonomía

Artistas

Reconocido cantante de música popular se salvó de ataque en el Catatumbo por blindaje de su camioneta

Antioquia

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia aseguran que drones en Hidroituango serían del Frente 36 de las Farc

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¿Qué pasaría si Irán decide no jugar el Mundial 2026? Esto dice la FIFA

Irán pone en duda su presencia en el Mundial 2026 y la FIFA evaluaría diferentes escenarios.

Alcaldía de Bogotá

Bogotá refuerza el control en las calles: entregan motos nuevas a agentes de tránsito

Bogotá refuerza el control en las calles con 71 motos nuevas para agentes de tránsito, buscando mayor reacción y presencia en zonas críticas.

Francia

Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares ante múltiples amenazas

Cuidado personal

Bacterias en el maquillaje: estudio reveló contaminación en el 100% de cosmetiqueras analizadas

Artistas

Nicky Jam hizo sorprendente confesión de su relación con Daddy Yankee: “Era cojo”