Escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán dispara el petróleo, fortalece el dólar y hunde las bolsas mundiales

La intensificación de la guerra en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, provocó un fuerte remezón en los mercados globales. El petróleo y el gas natural se dispararon, el dólar se fortaleció como activo refugio y las bolsas internacionales registraron pérdidas generalizadas.

El crudo Brent, referencia internacional del mercado petrolero, llegó a dispararse casi un 14% en la apertura, mientras el West Texas Intermediate avanzó cerca de un 12%. Hacia las 16H30, el Brent del mar del Norte subía 7,2% y cotizaba en 78,12 dólares por barril, mientras el WTI ganaba 6,2% hasta los 71,17 dólares. El Brent ya había incorporado una prima de riesgo geopolítico al situarse en 72 dólares el viernes, tras escalar desde los 61 dólares al inicio del año.

El conflicto compromete el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula alrededor del 20% del petróleo mundial. Tras ataques a buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional llamó a las navieras a evitar la región. Varias compañías confirmaron la suspensión de sus rutas por Ormuz, mientras el costo de los seguros se volvió prohibitivo, incrementando la presión sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

Mercados en rojo y búsqueda de refugio financiero

La volatilidad energética impactó de inmediato a los mercados bursátiles. Las principales bolsas europeas cerraron con fuertes pérdidas: París cayó 2,17%, Fráncfort 2,56%, Londres 1,20%, Milán 1,97% y Madrid 2,62%.

En Asia, Tokio retrocedió 1,4% y Hong Kong 2,1%, mientras Shanghái logró una leve subida de 0,5%. En Wall Street, los principales índices cayeron más de 1% en la apertura, aunque moderaron pérdidas durante la sesión.

El dólar escaló 1% frente a otras monedas, consolidándose como valor refugio. El oro también ganó 1% y cotizaba en 5.298,90 dólares la onza. “Los inversores corren hacia refugios seguros para buscar protección ante la escalada del conflicto en Oriente Medio”, explicó Susannah Streeter, jefa de estrategia de inversiones de Wealth Club.

El sector aéreo y turístico fue uno de los más golpeados. Las acciones de IAG, propietaria de British Airways, perdieron 5,2%, mientras Air France-KLM cayó 9%. En Estados Unidos, Delta Air Lines retrocedió 2,9% y United Airlines 4,1%.

Gas natural, OPEP+ y riesgos de inflación

El precio del gas europeo se disparó más de 20%, ante el riesgo para las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes. En paralelo, OPEP+, integrada por Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros, anunció un aumento de producción de 206.000 barriles diarios para abril, volumen superior al previsto inicialmente.

Analistas advierten que si los precios del petróleo se mantienen elevados, podría incrementarse el riesgo de una inflación más persistente. Charu Chanana, de Saxo Markets, señaló que un crudo caro presiona los costos energéticos y de transporte.

El economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París, alertó que el encarecimiento de la energía y la pérdida de ingresos en el transporte aéreo podrían tener un efecto perjudicial sobre el crecimiento económico, especialmente si el conflicto se prolonga.