¿Qué pasaría si Irán decide no jugar el Mundial 2026? Esto dice la FIFA

El nuevo conflicto armado en Medio Oriente, marcado por los recientes bombardeos sobre territorio iraní por parte de Estados Unidos e Israel, ya empieza a generar interrogantes más allá del ámbito geopolítico.

Uno de ellos impacta directamente al deporte: ¿qué ocurriría si Irán decide no participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La incertidumbre fue planteada por el propio presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien reconoció que aún no hay una decisión tomada sobre la presencia del seleccionado iraní en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Irán ya está clasificado y fue sorteado en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, pero el contexto internacional podría alterar ese escenario.

Posibles sanciones si Irán se retira del Mundial 2026

El reglamento oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contempla sanciones económicas y disciplinarias para las selecciones que decidan retirarse una vez clasificado el torneo.

El Artículo 6, en su apartado 6.2, establece que cualquier federación que se retire dentro de los 30 días previos al inicio de la competencia deberá pagar una multa de 250.000 francos suizos, equivalentes a unos 324.750 dólares estadounidenses.

Además de la sanción económica, la FIFA exige el reembolso total de los recursos destinados a la preparación del equipo, así como cualquier aporte financiero recibido para la participación en el Mundial.

En caso de que el retiro ocurra con el torneo ya iniciado, el castigo podría incluir medidas disciplinarias adicionales, cuya severidad dependerá del momento exacto de la decisión.

Por ahora, la Federación Iraní no ha comunicado una postura definitiva, aunque el tiempo juega en contra, pues cualquier determinación tardía agravaría las consecuencias.

Qué opciones tendría la FIFA si Irán no participa

El reglamento del Mundial 2026 permite a la FIFA modificar el formato del torneo en situaciones excepcionales, aunque no detalla de manera específica todos los escenarios posibles.

Una de las alternativas sería mantener el Grupo G con solo tres selecciones, opción poco viable debido al impacto en el calendario y los contratos de transmisión.

La salida más probable sería reemplazar a Irán por otro seleccionado, aunque elegir un sustituto no es sencillo, ya que implicaría revisar criterios deportivos, confederativos y logísticos.

Hasta ahora, la FIFA no ha anticipado públicamente qué decisión tomaría ante un eventual retiro.

Irán tiene antecedentes recientes de tensiones vinculadas al torneo. Tras el sorteo realizado en Washington en diciembre de 2025, miembros de su federación denunciaron dificultades para obtener visas de ingreso a Estados Unidos.

También se registraron quejas por el denominado “partido del orgullo” programado en Seattle frente a Egipto, en medio de debates culturales y políticos.

A pesar de ello, la normativa migratoria estadounidense contempla una excepción para atletas y delegaciones deportivas, lo que permitiría la presencia del plantel iraní en el país anfitrión.

Irán ha participado en seis Copas del Mundo, incluidas las tres más recientes, y tiene programados todos sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.

Por ahora, el fútbol mundial permanece atento a una decisión que podría reconfigurar el Mundial incluso antes de que empiece.