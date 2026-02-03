Acuerdo educativo abrirá cerca de 1.000 empleos vinculados al Metro de Bogotá

En un momento decisivo para el futuro de la movilidad urbana del país, la Universidad ECCI y Metro Línea 1 S.A.S., concesionaria de la Primera Línea del Metro de Bogotá, firmaron un convenio de cooperación académica que busca preparar talento humano especializado para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Colombia.

El acuerdo establece una articulación directa entre la academia y el sector productivo, con un modelo integral que abarca procesos de admisión preferencial, formación técnica y profesional, prácticas académicas y vinculación laboral.

Como resultado de esta alianza, se proyecta la apertura de cerca de 1.000 oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados, principalmente en áreas asociadas a la construcción, operación y mantenimiento del sistema férreo.

La iniciativa responde a una necesidad concreta del proyecto Metro, que demanda personal capacitado en disciplinas como infraestructura ferroviaria, sistemas eléctricos, señalización, mantenimiento electromecánico y operación de transporte masivo.

En ese sentido, el convenio apunta a cerrar la brecha histórica entre la formación académica y los requerimientos técnicos de los grandes proyectos de movilidad.

Convenio educativo para la Primera Línea del Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión aproximada de 24 kilómetros y, en su fase de operación plena, movilizará a más de 70.000 pasajeros por hora en cada sentido.

Estas cifras convierten al proyecto en un reto técnico de gran envergadura, que exige capital humano altamente calificado desde las etapas de obra civil hasta la puesta en marcha del sistema.

El convenio fue suscrito por An YongQiang, representante empresarial de Metro Línea 1 S.A.S., y Fernando Arturo Soler López, rector de la Universidad ECCI.

Para ambas instituciones, el acuerdo representa un paso estratégico en materia de transferencia de conocimiento técnico especializado y fortalecimiento de la empleabilidad en sectores clave para el desarrollo urbano.

Desde el ámbito académico, la alianza permitirá a los estudiantes acceder a contenidos actualizados, experiencias prácticas y escenarios reales de aprendizaje, lo que mejora su perfil profesional y los prepara para enfrentar los desafíos de la infraestructura moderna.

Formación y empleo alrededor del Metro de Bogotá

Expertos en movilidad urbana coinciden en que la construcción del Metro no solo transformará la forma en que se desplazan millones de ciudadanos, sino que también dinamizará la economía local y nacional.

Grandes proyectos de infraestructura como este generan miles de empleos directos e indirectos, impulsando cadenas productivas relacionadas con ingeniería, manufactura, logística y tecnología.

En ese contexto, la Universidad ECCI refuerza su apuesta por una formación pertinente, alineada con las necesidades del país y con un fuerte componente práctico.

La articulación universidad–empresa se consolida así como un modelo que garantiza que los futuros profesionales no solo adquieran conocimientos teóricos, sino experiencia directa en proyectos de alto impacto.

El convenio también fortalece la dimensión internacional del Metro de Bogotá, teniendo en cuenta la participación de actores extranjeros y el intercambio de buenas prácticas globales en materia ferroviaria.

Más allá de la infraestructura física, el proyecto comienza a construir una infraestructura humana: profesionales preparados para liderar los retos de la movilidad urbana sostenible en Colombia.