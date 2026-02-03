¡Emotivo! Jowell y Randy rindieron homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La capital colombiana se visitó de reggaetón en su más reciente fin de semana al contar con la inédita presentación de Jowell y Randy, pues el dúo puertorriqueño llegó para impactar a su fanaticada, no solo con su música, sino también con un show en 3D nunca antes visto.

Entre clásicos y temas del presente, los recordados artistas protagonizaron una noche inolvidable para los verdaderos amantes del género urbano, quienes manifestaron esperar dicha presentación desde el 2025.

Jowell y Randy vibraron en Bogotá

El icónico show dio inicio y durante tres horas miles de asistentes bailaron al ritmo de canciones como ‘Gárgola’, ‘No te veo’, ‘Un poco loca’, entre otros clásicos del género. Dentro de su repertorio también incluyeron sus colaboraciones más famosas con artistas como Bad Bunny al interpretar ‘Safaera’, ‘Se acabó la cuarentena’ y J Balvin con ‘Anaranjado’.

Con decenas de bailarines en la tarima, cambios de vestuario, efectos de luces, los puertorriqueños protagonizaron un show con visuales especiales que nunca se había ejecutado en otro espectáculo. Las pantallas de gran tamaño permitieron que todos los asistentes pudieran percibir una sensación multidimensional que los llevó a convertirse en participantes y no solo espectadores del performance.

La temática del concierto ha sido una de las más innovadoras hasta el momento, según manifiestan miles de asistentes, pues su show contó con una narrativa en el que ambos artistas se encontraban atrapados en un televisor que cambió en varias oportunidades de canal.

Su presentación también contó con la participación de otros artistas invitados, tales como: Ronald El Killa, Lalo Ebratt, La Exce y Rafa Pabón.

Homenaje a Yeison Jiménez en concierto de Jowell y Randy

Otro de los momentos más especiales de la presentación fue cuando los artistas protagonizaron un sentido homenaje en honor a Yeison Jiménez, pues el show se detuvo para rendir unas palabras para el caldense y, posteriormente, las pantallas se cubrieron con una fotografía del artista al sonar su icónica canción ‘Aventurero’.

Por supuesto, la multitud se sumó una vez más para cantar las canciones del hombre, quien hoy sigue siendo recordado por millones de fanáticos y su banda oficial.