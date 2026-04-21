“Por qué no me manda nada”: Juanda Caribe cuestionó su relación con la madre de su hija

Los participantes de La Casa de los Famoso Colombia están atravesando la décimo quinta semana de competencia con grandes sorpresas, visitas inesperadas y giros rotundos para el desarrollo del juego.

Tras 100 días de estar en el recinto, el ‘Jefe’ decidió sorprenderlos a todos con un reto nuevo de fiesta que iba a corresponder a la nueva prueba por el presupuesto semanal.

Sin embargo, el espacio se prestó para que varios jugadores sostuvieran serias conversaciones sobre algunos de los asuntos más polémicos de los días más recientes como la relación de Tebi con Alexa y el presunto interés que ha crecido entre Juanda y Mariana.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la madre de su hija?

El tiempo en la pista de baila entre Alexa y Juanda dio inicio y ambos jugadores aprovecharon el espacio para hablar sobre su situación sentimental en el juego y las posibles consecuencias de sus actos cuando salgan al mundo exterior.

Alexa manifestó sentir interés por conocer el tiempo que Caribe llevaba con la madre de su hija por lo que el hombre comentó detalles de su relación.

Sin embargo, abordó el tema de los beneficios que ha recibido ya que los comparó con castigos, pues explicó que ha recibido mensajes de todos sus familiares y no de la madre de su hija. Por esto, ha llegado a cuestionarse sobre lo que está sucediendo con la mujer por fuera de la casa más famosa del país.

Recalcó que sus acercamientos con Mariana Zapata no han existido ya que reveló que, aunque considera a la antioqueña como una mujer de su gusto, siente que posee un “arnés” que le impide avanzar al nombrar a su familia.

Ante sus palabras, Alexa también decidió hablar sobre la situación que está viviendo con Tebi, quien reveló que el mensaje de Sofía Jaramillo lo hizo deducir que su novia del mundo exterior finalizó su relación.

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¿Quién ingresará a La Casa de los Famosos?

Por otro lado, el ‘Jefe’ sorprendió al anunciar que próximamente Karina García volverá a la casa más famosa del país no solo para liderar el próximo juicio, sino para habitar el recinto por varios días.

Aunque todavía no se sabe la cantidad de días que estará en el lugar ni cuándo ingresará, los internautas ya han manifestado su gran emoción por ver a la antioqueña una vez más dentro del reality más popular de Colombia.