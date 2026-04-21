Jhonny Rivera pidió que sus votos sean dados a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

Los más fieles fanáticos de la música nacional se encuentran preparándose para ver a sus artistas favoritos en la nueva edición de los Premios Nuestra Tierra 2026, que se celebrará el próximo 14 de mayo del 2026 en la capital. La gran variedad de categorías ya ha desatado que el fandom de cada uno de estos cantantes impulse su apoyo en las votaciones.

Sin embargo, algunos artistas han tomado voz en sus mismas redes sociales para pronunciarse al respecto. Este fue el caso de Jhonny Rivera, quien, a diferencia de solicitar apoyo para él mismo, decidió hablar en nombre de otro de sus colegas.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera?

El artista ha sorprendido a sus más fieles seguidores al tomar su cuenta oficial de Instagram para emitir un sentido mensaje, pues manifestó que, aunque agradece el apoyo que toda su fanaticada el ha dado, desea que todos los votos que le están dando a él sean dirigidos a su colega Yeison Jiménez.

“Les saluda Jhonny Rivera, estoy demasiado feliz porque estoy nominado como mejor artista popular a los Premios Nuestra Tierra. Esto es bastante importante no solo para mí, sino para el género. Pero esta vez, a diferencia de todos los años que también he estado nominado, no los voy a invitar a que voten por mí. Esta vez los quiero invitar para que votemos todos por Yeison Jiménez ya que él puso el género en un estándar nunca antes pensado y si alguien se lo merece es él”, afirmó.

De esta manera, el intérprete de ‘El intenso’ compartió el link oficial de las votaciones al hacer mención de que estas estarán disponibles hasta el próximo 30 de abril por la página oficial de los Premios Nuestra Tierra.

¿A qué categorías está nominado Yeison Jiménez?

Para los Premios Nuestra Tierra 2026, el aventurero de Colombia recibió cinco nominaciones en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Canción Popular por ‘Se acabó’ y ‘Destino final’, Mejor Concierto Nuestra Tierra por su show ‘Mi promesa’ en el Campín y Mejor Fandom Nuestra Tierra.

A este llamado también se han unido los familiares del caldense, quienes han invitado a su amplia fanaticada a votar en todas las categorías mencionadas por el primer artista del género popular en hacer historia en escenarios como el Movistar Arena y El Campín.