Niño colombiano lucha por su vida tras tiroteo en pirámides de México: padre reveló su estado de salud

El padre de un niño colombiano de seis años gravemente herido durante el ataque armado en las pirámides de Teotihuacán, México, solicitó asistencia para viajar de urgencia y reencontrarse con su familia.

El menor fue sometido a una cirugía de emergencia en un hospital de alta complejidad de la Ciudad de México, mientras su madre permanece hospitalizada tras recibir tres impactos de bala.

En declaraciones a Noticias RCN, el padre del menor relató el momento en que recibió la devastadora noticia:

"Me decía que me calmara, que había pasado algo. Fue cuando me contó que donde estaban, en las pirámides, había sucedido un atentado".

La familia se encontraba celebrando el cumpleaños de la madre del niño cuando ocurrió la tragedia.

Padre reveló que su esposa fue tiroteada al intentar proteger a su hijo

De acuerdo con el relato del padre, la madre intentó proteger a su hijo, recibiendo tres impactos de bala en el proceso.

"La mamá estaba cumpliendo años.

La mujer pasó la noche en una unidad de cuidados intensivos, de la cual ya logró salir, aunque continúa bajo observación médica.

El menor fue remitido a cirugía aproximadamente a las cinco de la tarde.

Su padre, quien logró obtener su pasaporte, espera poder viajar en las próximas horas hacia México.

¿Quién es el tirador de las pirámides de Teotihuacán, México

El atacante fue identificado por las autoridades mexicanas como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años.

Según informaron las autoridades, los hechos fueron premeditados y formarían parte de un comportamiento conocido como "copycat", es decir, la recreación de crímenes previamente cometidos por otros.

El ataque dejó un total de 13 colombianos heridos, entre ellos el niño de seis años y su madre.

Una tercera ciudadana colombiana resultó con heridas leves en todo su cuerpo. El mundo se ha mostrado conmocionado por este acto de violencia en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México.

El padre del menor permanece a la espera de ayuda y acompañamiento de las autoridades colombianas para poder viajar lo más pronto posible a México y acompañar a su familia en el proceso de recuperación.