CANAL RCN
Economía

Así están estafando a colombianos con el pago del impuesto vehicular

Fraude con impuesto de vehículo: así puede evitar caer en la estafa.

Fraude con impuesto de vehículo: así puede evitar caer en la estafa
Robos cibernéticos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
09:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En plena temporada de pago del impuesto de vehículo en Colombia, los ciberdelincuentes están aprovechando este momento para lanzar nuevas estafas. Expertos de Kaspersky identificaron una campaña en la que se están creando páginas falsas que simulan el proceso de pago de esta obligación, con el objetivo de robar datos personales y dinero de los contribuyentes.

¡Pilas! Ciberdelincuentes reinventan sus tácticas con campañas fraudulentas complejas
RELACIONADO

¡Pilas! Ciberdelincuentes reinventan sus tácticas con campañas fraudulentas complejas

La amenaza es especialmente relevante en un contexto donde los usuarios aún tienen dificultades para identificar estos engaños: el 40% de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso y el 12% no sabe cómo verificar su autenticidad, incluso cuando sospecha, según investigaciones de la compañía.

¿Cómo están estafando con el pago del impuesto de vehículo en Colombia?

En las estafas detectadas, los delincuentes están creando copias casi idénticas de los sitios web utilizados para realizar este tipo de pagos, simulando todo el proceso de principio a fin. Las páginas falsas reproducen el diseño, la identidad visual y cada etapa del trámite, lo que hace que el usuario no perciba diferencias y avance con confianza.

DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas
RELACIONADO

DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas

En muchos casos, las víctimas ingresan sus datos personales y bancarios creyendo que están cumpliendo con su obligación, pero en realidad están entregando su información directamente a los atacantes, quienes pueden utilizarla para realizar fraudes, acceder a cuentas o suplantar su identidad.

La falta de capacidad para identificar sitios web y correos electrónicos fraudulentos tiene consecuencias directas en la seguridad financiera y digital de las personas.

“Estas campañas muestran que los ciberdelincuentes ya no dependen solo de mensajes alarmistas, sino que replican procesos completos que forman parte de la rutina de los usuarios, como el pago de un impuesto. Esto cambia la lógica del fraude: ya no buscan que la víctima haga clic en algo sospechoso, sino que complete una acción legítima en un entorno falso. En la práctica, esto les permite capturar datos personales, credenciales e información financiera durante el proceso, que luego pueden usar para realizar transacciones no autorizadas, acceder a otras cuentas o incluso suplantar la identidad del usuario. El impacto no se limita a una pérdida puntual, sino que puede escalar rápidamente a un compromiso más amplio de la vida digital”, explicó Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Recomendacioness para evitar fraudes

Para ayudar a los usuarios a identificar sitios web fraudulentos y proteger su información personal, los expertos de Kaspersky recomiendan:

  • Antes de pagar, revisa bien la página: asegúrate de que esté escrita exactamente como la página oficial, sin letras adicionales, cambios en el nombre o terminaciones diferentes. Por ejemplo, una sola letra cambiada o un “.net” en lugar de “.gov.co” puede indicar que es un sitio falso creado para engañar.
  • No entres desde enlaces que te manden por mensaje: si vas a pagar un impuesto, mejor escribe tú mismo la página en el navegador. Es mucho más seguro.
    Si algo se ve raro, no sigas: si la página te genera duda, te pide información extraña o se siente diferente, es mejor salir y no poner tus datos.
  • Utiliza una solución de seguridad actualizada en todos los dispositivos: herramientas como Kaspersky Premium detectan y bloquean sitios web fraudulentos, intentos de phishing y otras amenazas online antes de que el usuario interactúe con ellas.
¿Qué es el burnout? La nueva amenaza invisible que pone en jaque la ciberseguridad de las empresas
RELACIONADO

¿Qué es el burnout? La nueva amenaza invisible que pone en jaque la ciberseguridad de las empresas

El phishing o robo de identidad se mantiene como una de las ciberestafas más frecuentes, ya que permite a los delincuentes obtener datos personales y credenciales de acceso para ingresar a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros servicios sensibles, generando fraudes económicos y pérdidas significativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 21 de abril de 2026

Asobancaria

Asobancaria alerta sobre un presunto “cartel de la insolvencia” en Colombia

Educación

Educación en inglés desde los tres años, la nueva apuesta escolar inmersiva en Valledupar

Otras Noticias

Artistas

Jhonny Rivera pidió que sus votos sean dados a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

El artista sorprendió a sus seguidores al hacer una especial petición para la nueva edición de la premiación.

Infancia

392.000 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica en Colombia

En medio de las críticas, el gobierno presentó la política pública para la erradicación de la desnutrición crónica en Colombia.

México

Niño colombiano lucha por su vida tras tiroteo en pirámides de México: padre reveló su estado de salud

Liga BetPlay

10 equipos luchan por 3 cupos: cuentas de la Liga BetPlay I-2026

Cuidado personal

Investigación revela el ejercicio que podría reducir los riesgos de padecer hasta 8 enfermedades