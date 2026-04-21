CANAL RCN
Deportes

10 equipos luchan por 3 cupos: cuentas de la Liga BetPlay I-2026

¿Quién clasifica? Cuentas claras para entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2026.

Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Noticias RCN

abril 21 de 2026
08:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con dos fechas por jugar, las cuentas para ingresar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2026 entran en su punto más crítico: 10 equipos compiten por tres cupos restantes a los playoffs tras la jornada 17.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas ya están prácticamente clasificados.

Millonarios define el futuro de Fabián Bustos tras los rumores de salida: esto se supo
RELACIONADO

Millonarios define el futuro de Fabián Bustos tras los rumores de salida: esto se supo

El cierre del todos contra todos promete definiciones ajustadas, con enfrentamientos directos que pueden cambiar la tabla en cuestión de horas.

¿Qué equipos ya están clasificados en la Liga BetPlay I-2026?

A falta de dos jornadas, cinco clubes tienen su lugar asegurado o casi confirmado: Nacional, Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas. Este último selló su paso tras una combinación de resultados favorable.

En la pelea por los tres cupos restantes, América de Cali aparece como el mejor perfilado con 27 puntos. Si gana su partido pendiente ante Fortaleza, podría acercarse a la clasificación. Incluso sumando dos puntos más en lo que queda, le alcanzaría.

Inter Bogotá (25 puntos) y Santa Fe (23) también dependen de sí mismos. El reciente equipo bogotano debe sumar al menos 4 puntos para evitar depender de terceros, mientras que el cardenal clasifica ganando sus dos partidos restantes, incluido el duelo directo entre ambos en la fecha 19.

Deportivo Cali (23 puntos) también mantiene opciones claras, aunque con un calendario exigente: clásico regional y visita a Tolima. Ganar ambos lo mete directamente.

¿Qué necesitan Millonarios, Bucaramanga y los demás?

En la zona media, las cuentas son más complejas. Bucaramanga y Millonarios, ambos con 22 puntos, están obligados a ganar sus dos partidos y esperar tropiezos de rivales directos como Cali, Santa Fe o Inter.

¿Quiénes clasificarán a playoffs? El pronóstico de la IA a falta de dos fechas de la Liga BetPlay
RELACIONADO

¿Quiénes clasificarán a playoffs? El pronóstico de la IA a falta de dos fechas de la Liga BetPlay

Águilas Doradas (22) no tiene margen de error por su diferencia de gol negativa: debe ganar todo y esperar múltiples resultados. Llaneros (21) también necesita un cierre perfecto y una combinación favorable de marcadores.

Más abajo, Medellín (20) aún tiene vida si gana su partido aplazado, lo que lo acercaría a la zona de clasificación.

Fortaleza (19), en cambio, depende de un escenario casi improbable: ganar sus tres partidos restantes y esperar caídas masivas de sus rivales.

El factor clave será el duelo entre Santa Fe e Inter, que asegurará la pérdida de puntos de uno de los dos, abriendo la puerta a otros aspirantes.

¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario
RELACIONADO

¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario

Con tantos equipos involucrados y márgenes tan ajustados, las cuentas para clasificar a los cuadrangulares Liga BetPlay I-2026 anticipan un cierre vibrante, donde cada gol puede definir el futuro de varios clubes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

FIFA

FIFA abre nueva venta de boletas para el Mundial 2026: así puede comprar

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios define el futuro de Fabián Bustos tras los rumores de salida: esto se supo

Egan Bernal

Egan Bernal brilló en la etapa reina del Tour de Los Alpes y pelea la general

Otras Noticias

Cuidado personal

Investigación revela el ejercicio que podría reducir los riesgos de padecer hasta 8 enfermedades

Los expertos encontraron un ejercicio que estaría relacionado a la disminución del riesgo de padecer enfermedades crónicas.

Asesinatos en Colombia

Asesinaron a los cuatro amigos de 18 y 19 años secuestrados en Jamundí: así los encontraron

Los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego. La gobernadora señaló a disidencias de las Farc como responsables del crimen múltiple.

Conciertos

Ryan Castro anunció evento gratuito para ver la transmisión en vivo de su concierto en Medellín

Estados Unidos

Florida ejecuta a Chadwick Willacy tras 35 años en el corredor de la muerte

Asobancaria

Asobancaria alerta sobre un presunto “cartel de la insolvencia” en Colombia