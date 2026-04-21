10 equipos luchan por 3 cupos: cuentas de la Liga BetPlay I-2026

Con dos fechas por jugar, las cuentas para ingresar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2026 entran en su punto más crítico: 10 equipos compiten por tres cupos restantes a los playoffs tras la jornada 17.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas ya están prácticamente clasificados.

El cierre del todos contra todos promete definiciones ajustadas, con enfrentamientos directos que pueden cambiar la tabla en cuestión de horas.

¿Qué equipos ya están clasificados en la Liga BetPlay I-2026?

A falta de dos jornadas, cinco clubes tienen su lugar asegurado o casi confirmado: Nacional, Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas. Este último selló su paso tras una combinación de resultados favorable.

En la pelea por los tres cupos restantes, América de Cali aparece como el mejor perfilado con 27 puntos. Si gana su partido pendiente ante Fortaleza, podría acercarse a la clasificación. Incluso sumando dos puntos más en lo que queda, le alcanzaría.

Inter Bogotá (25 puntos) y Santa Fe (23) también dependen de sí mismos. El reciente equipo bogotano debe sumar al menos 4 puntos para evitar depender de terceros, mientras que el cardenal clasifica ganando sus dos partidos restantes, incluido el duelo directo entre ambos en la fecha 19.

Deportivo Cali (23 puntos) también mantiene opciones claras, aunque con un calendario exigente: clásico regional y visita a Tolima. Ganar ambos lo mete directamente.

¿Qué necesitan Millonarios, Bucaramanga y los demás?

En la zona media, las cuentas son más complejas. Bucaramanga y Millonarios, ambos con 22 puntos, están obligados a ganar sus dos partidos y esperar tropiezos de rivales directos como Cali, Santa Fe o Inter.

Águilas Doradas (22) no tiene margen de error por su diferencia de gol negativa: debe ganar todo y esperar múltiples resultados. Llaneros (21) también necesita un cierre perfecto y una combinación favorable de marcadores.

Más abajo, Medellín (20) aún tiene vida si gana su partido aplazado, lo que lo acercaría a la zona de clasificación.

Fortaleza (19), en cambio, depende de un escenario casi improbable: ganar sus tres partidos restantes y esperar caídas masivas de sus rivales.

El factor clave será el duelo entre Santa Fe e Inter, que asegurará la pérdida de puntos de uno de los dos, abriendo la puerta a otros aspirantes.

Con tantos equipos involucrados y márgenes tan ajustados, las cuentas para clasificar a los cuadrangulares Liga BetPlay I-2026 anticipan un cierre vibrante, donde cada gol puede definir el futuro de varios clubes.