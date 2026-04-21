Alerta por mala alimentación en cachorros: 70% recibe dieta inadecuada

Cada año nacen más de 106 millones de cachorros en el mundo, pero una cifra preocupa a los especialistas en nutrición animal: el 70% es alimentado con comida para perros adultos y la mitad de aquellos que sí recibe alimento adecuado cambia a dieta de adulto antes de tiempo.

Este escenario evidencia una brecha crítica en la toma de decisiones de los tutores, cada vez más influenciada por tendencias que por evidencia científica.

Muchos de los problemas de salud que aparecen en la adultez, como trastornos articulares, digestivos o debilidad ósea, se gestan en los primeros meses de vida, lo que posiciona la nutrición temprana como un factor determinante para el bienestar futuro.

Los requerimientos nutricionales de un cachorro difieren de forma sustancial frente a los de un perro adulto, ya que demandan proporciones específicas de proteínas, minerales y energía para un desarrollo adecuado.

¿Por qué es un error alimentar a cachorros con comida de perros adultos?

Desde Royal Canin explican que una alimentación incorrecta en esta etapa puede generar efectos acumulativos en la salud del animal.

“Alimentar a un cachorro con comida de adulto puede parecer inofensivo, pero tiene consecuencias importantes a largo plazo. Un perfil nutricional inadecuado puede afectar su desarrollo, generando problemas articulares, huesos frágiles y trastornos digestivos”, explica Carolina Figueroa médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin.

Nutrición e inmunidad: una relación crítica en los primeros meses

Tras el destete, entre los 2 y 4 meses, el cachorro entra en una fase en la que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y depende en gran medida de la nutrición para fortalecerse.

Una dieta inadecuada en este periodo incrementa su vulnerabilidad frente a enfermedades y puede comprometer tanto su crecimiento inmediato como su salud a futuro. En este contexto, especialistas recomiendan optar por alimentos formulados específicamente para esta etapa, capaces de acompañar el desarrollo de sus defensas naturales.

¿Cuándo hacer la transición a alimento adulto?

Adelantar el cambio a alimento de adulto es uno de los errores más frecuentes, ya que interrumpe procesos clave del desarrollo. El momento adecuado depende del tamaño y ritmo de crecimiento del perro:

Razas pequeñas: entre los 8 y 10 meses

Razas medianas: alrededor de los 12 meses

Razas grandes: hasta los 15 meses

Razas gigantes: entre 18 y 24 meses

“En Royal Canin abordamos esta diversidad con fórmulas diseñadas por veterinarios, nutricionistas y científicos. Cada receta considera variables como tamaño, edad, raza y estilo de vida. Nuestro enfoque es claro: nutrición basada en ciencia, con nutrientes en proporciones exactas según las necesidades de cada perro”, agrega Figueroa.

Frente a la sobreinformación y la influencia de tendencias, los especialistas recomiendan basar las decisiones en evidencia y asesoría profesional:

Verificar en el envase que el alimento corresponda a la etapa de vida del cachorro.

Consultar con un veterinario para asegurar una nutrición completa y balanceada.

Considerar que lograr un equilibrio nutricional con comida casera es complejo.

Controlar las porciones según el nivel de actividad.

Evitar suplementos sin indicación profesional.

Una decisión que impacta toda la vida

En un entorno donde la información abunda, pero no siempre es precisa, la evidencia es clara: la nutrición en los primeros meses no es una elección menor, sino una decisión que define la salud del perro a lo largo de toda su vida.