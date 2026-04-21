Abelardo de la Espriella rechaza invitación para debatir en el Congreso: "Eso no es correcto"

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la citación de debate de control político en el Congreso, marcando distancia frente a la posibilidad de que este escenario sea utilizado para confrontaciones entre aspirantes. En su pronunciamiento, reiteró su disposición a debatir, pero dejó claro que no respalda que el Senado sea el espacio para ello.

No nos llamemos a engaños: no estoy de acuerdo en convertir el derecho ciudadano de informarse y contrastar, a través de los debates, en un juego para generar titulares.

Rechazo al Congreso como escenario de debate

De la Espriella sostuvo que el Congreso de la República no debe convertirse en una plataforma para campañas presidenciales. Según explicó, su función está definida en términos de legislación y control político al Ejecutivo, por lo que trasladar allí debates entre candidatos desnaturaliza su propósito.

El pronunciamiento se da en respuesta a la iniciativa impulsada por la senadora Paloma Valencia, quien propuso citar un debate de control político en la plenaria del Senado en medio de la controversia por las condiciones planteadas por Iván Cepeda para participar en debates presidenciales.

En este contexto, el candidato advirtió que llevar la discusión electoral al Congreso podría convertir un espacio institucional en una “ventana para campañas”, lo que, a su juicio, no corresponde al rol que debe cumplir el Legislativo en el sistema democrático.

Ya bastante ha sido profanado por los de SIEMPRE; tal vez por eso parece normal proponerlo como escenario de una campaña electoral, eso no es correcto.

Defensa de debates abiertos y ante ciudadanos

El aspirante insistió en que los debates presidenciales deben realizarse en escenarios abiertos, con participación de los medios de comunicación y de cara a la ciudadanía. “Los debates son un ejercicio democrático entre iguales que deben darse en condiciones abiertas, transparentes y equilibradas”, afirmó.