Agente de tránsito terminó grave tras ser atacado con machete y arrastrado por un carro en Armenia

La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Tránsito rechazaron de manera contundente la agresión registrada contra un agente de tránsito en el norte de la ciudad, luego de un procedimiento relacionado con la imposición de un comparendo. El caso ocurrió frente a la Clínica Central de Armenia y quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un hombre de 39 años habría reaccionado violentamente cuando el funcionario realizaba una orden de comparendo por un vehículo estacionado en un sitio prohibido. Según el reporte oficial, el agente fue atacado con arma blanca y posteriormente atropellado por el conductor.

¿Qué ocurrió con el agente de tránsito atacado en Armenia?

Las autoridades señalaron que el funcionario público se recostó sobre el capó del vehículo con el fin de evitar que el conductor abandonara el lugar. Sin embargo, el hombre puso en marcha el automóvil mientras el agente permanecía aferrado al vehículo y lo arrastró por varios metros.

En los videos de seguridad se observa que el automotor se detiene momentáneamente, luego da reversa y posteriormente avanza hacia adelante por más de una cuadra. El hecho generó indignación entre ciudadanos y autoridades debido al nivel de violencia registrado durante el procedimiento de tránsito.

Tras la agresión, personal médico atendió al funcionario en el lugar y posteriormente fue remitido a un centro asistencial para recibir valoración y tratamiento. Inicialmente se informó que el agente presentaba lesiones en la cabeza y en uno de sus hombros.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ataque al funcionario?

La Alcaldía de Armenia publicó un mensaje oficial en el que rechazó “de manera contundente” los hechos de violencia contra el agente de tránsito. Además, hizo un llamado “a la sensatez, al diálogo y al respeto por la vida”, insistiendo en que las diferencias deben resolverse desde la legalidad y no mediante agresiones.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte municipal, Daniel Jaime Castaño Calderón, confirmó que el funcionario atacado se encuentra fuera de peligro. También indicó que el presunto agresor fue capturado por unidades de la Policía Nacional.