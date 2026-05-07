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Confirmaron conversaciones entre Leonel Álvarez y un grande del FPC

Leonel Álvarez volvió a sonar para dirigir a un grande del fútbol colombiano. Ya se habrían iniciado conversaciones formales para el segundo semestre de 2026.

Leonel Álvarez
Foto: @ABucaramanga

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
07:13 p. m.
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El futuro de Leonel Álvarez podría volver a estar ligado a uno de los equipos históricos del fútbol colombiano. En las últimas horas se conoció que el entrenador antioqueño ya habría iniciado conversaciones formales con el Independiente Medellín para asumir como nuevo director técnico de cara al segundo semestre de 2026.

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La noticia comenzó a tomar fuerza luego de la eliminación del DIM de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, situación que generó inconformidad entre varios aficionados y presión sobre las directivas del club.

Además, el ambiente en el equipo paisa se tensionó aún más tras lo ocurrido con el máximo accionista Raúl Giraldo durante el partido frente a Águilas Doradas, encuentro en el que Medellín quedó sin opciones de avanzar.

Confirmaron acercamientos entre Leonel Álvarez y el DIM

La información fue revelada por el periodista colombiano Juan Felipe Cadavid durante una emisión de La FM junto a Eduardo Luis.

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“Ya iniciaron conversaciones formales entre Independiente Medellín y Leonel Álvarez”, aseguró el comunicador, dejando claro que las negociaciones ya comenzaron entre ambas partes.

Las directivas del Medellín tendrían como prioridad reorganizar el proyecto deportivo lo más rápido posible, teniendo en cuenta que el club aún sigue compitiendo en torneos alternos como la Copa Colombia y competencias internacionales.

Por ahora no hay un anuncio oficial por parte del equipo, pero el nombre de Leonel toma fuerza por el conocimiento que tiene de la institución y por su experiencia en el fútbol colombiano.

Así le fue a Leonel Álvarez en Bucaramanga

El más reciente paso del entrenador fue por Atlético Bucaramanga, club del que salió recientemente en medio de varias polémicas relacionadas con temas contractuales.

Durante su ciclo con el conjunto ‘Leopardo’, Leonel Álvarez dirigió 68 partidos en todas las competencias. Su balance dejó 28 victorias, 20 empates y 20 derrotas.

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Aunque logró momentos importantes con Bucaramanga, el rendimiento del equipo en el último semestre estuvo lejos de las expectativas, algo que terminó acelerando su salida.

Ahora, mientras el DIM busca recomponer su relación con la hinchada, el nombre de Leonel Álvarez aparece como una de las principales apuestas para liderar el nuevo proceso deportivo del club.

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