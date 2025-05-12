Inteligencia Artificial predice cómo le irá a Colombia en el grupo del Mundial de 2026: esto dice

La suerte de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó definida este viernes en un sorteo que ubicó a la 'Tricolor' en el Grupo K, una zona que, a priori, fue recibida con optimismo moderado, pero con la advertencia de que la ampliación del torneo a 48 equipos elimina la noción de rivales "fáciles".

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que regresa a la cita orbital con una generación renovada y una racha invicta consolidada, deberá enfrentarse a Portugal, cabeza de serie y gran favorito; la debutante asiática Uzbekistán; y el Ganador del Repechaje Internacional 1 (que saldrá del duelo entre Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia).

Bajo esto, Noticias RCN consultó con la Inteligencia Artificial de Gemini y esta entregó su pronóstico sobre cómo le irá a la tricolor en esta zona.

IA predice cómo le irá a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

En primera medida, la IA ponderó a Portugal como la favorita a quedarse con el primer lugar del grupo. "El cruce con la selección lusa, liderada por figuras de talla mundial y el experimentado Cristiano Ronaldo, marcará la primera vez que ambas naciones se vean las caras en la historia de los Mundiales", se lee.

A pesar de tener un fuerte choque con Portugal, la IA asegura que la tricolor pasará sin problema a los octavos de final, esto teniendo en cuenta que se medirá con dos rivales de menor envergadura.

"Uzbekistán es un rival poco conocido para la mayoría, y el enfrentamiento será la primera vez que se midan. Su entrenador es Fabio Cannavaro, y aunque han mostrado crecimiento, Colombia tiene un claro favoritismo en el papel".

Si Colombia consigue ganar estos dos partidos, sumaría 6 puntos, lo que casi con certeza le aseguraría un lugar entre los dos primeros o, al menos, como uno de los mejores terceros.

Así será el formato del Mundial de 2026

Fase de Eliminación Directa: Nace la Ronda de Dieciseisavos

La ampliación de equipos introduce una nueva etapa de eliminación directa, extendiendo la duración del torneo y el número total de partidos.

A la fase de Dieciseisavos de Final (los playoffs) clasificarán un total de 32 equipos bajo la siguiente regla: Los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos.

(12 grupos x 2 equipos = 24 equipos)

Los ocho mejores terceros clasificados de todos los grupos.

(Se comparan los terceros lugares para elegir a los 8 con mejor puntaje, diferencia de gol, etc., que completan los 32 cupos.)

De ahí en adelante se jugarán las fases normales de octavos, cuartos, semifinal y final.