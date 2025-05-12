Inflación en Colombia durante noviembre de 2025 fue de 5,30 %

De acuerdo con el más reciente informe del Dane, la inflación anual en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, 0,10 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

De otro lado, la variación mensual de 0,07% en noviembre se explica principalmente por los cambios en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

Según la entidad, la mayor variación mensual se registró en la división Salud, con un cambio de 0,71%

Lo que bajó y subió de precio en noviembre

Lo que más subió de precio durante noviembre de 2025 fueron las subclases de productos farmacéuticos y dermatológicos (0,93%), servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias, etc.) (0,54%) y servicios para particulares en centros de rayos x (0,49%).

Entretanto, lo que bajó se reportó en las subclases de servicios médicos auxiliares no hospitalarios (-0,02%), exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (-0,01%).

Durante el mes pasado, las mayores contribuciones a la variación mensual del IPC total se registraron en las siguientes subclases: "arriendo imputado con 0,03 puntos porcentuales, suministro de agua con 0,03 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,02 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: frutas frescas con -0,07 puntos porcentuales, tomate con -0,03 puntos porcentuales y cebolla con -0,03 puntos porcentuales".

Bebidas alcohólicas, alimentos y recreación

El informe del Dane reveló que durante noviembre la división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 0,44%, con alzas en los precios de cigarrillos, tabaco y derivados (1,11%), cerveza y refajo (0,53%) y aguardiente (0,22%).

Sin embargo, los precios del vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar, bajaron un 0,27%.

Por otra parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de -0,72%.

En esta categoría, las mayores disminuciones de precio se reportaron en zanahoria (-21,04%), tomate (-16,93%) y cebolla (-9,83%); mientras que los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases de papas (4,18%), bananos (3,43%) y sal (1,87%).

Finalmente, la división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,48%, con disminuciones de precio en paquetes turísticos completos (-2,53%), cines y teatros (-1,84%) y equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-0,94%).

Los costos aumentaron en productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene (2,02%), plantas naturales: ramos de flores, matas, arbustos (1,81%) y material impreso diverso (0,74%).