Inflación en Colombia durante noviembre de 2025 fue de 5,30 %
De acuerdo con el Dane, el IPC en noviembre de 2025 tuvo una variación anual de 0,10 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo periodo de 2024.
Noticias RCN
06:38 p. m.
De acuerdo con el más reciente informe del Dane, la inflación anual en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, 0,10 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
De otro lado, la variación mensual de 0,07% en noviembre se explica principalmente por los cambios en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).
Según la entidad, la mayor variación mensual se registró en la división Salud, con un cambio de 0,71%
Lo que bajó y subió de precio en noviembre
Lo que más subió de precio durante noviembre de 2025 fueron las subclases de productos farmacéuticos y dermatológicos (0,93%), servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias, etc.) (0,54%) y servicios para particulares en centros de rayos x (0,49%).
Entretanto, lo que bajó se reportó en las subclases de servicios médicos auxiliares no hospitalarios (-0,02%), exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (-0,01%).
Durante el mes pasado, las mayores contribuciones a la variación mensual del IPC total se registraron en las siguientes subclases: "arriendo imputado con 0,03 puntos porcentuales, suministro de agua con 0,03 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,02 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: frutas frescas con -0,07 puntos porcentuales, tomate con -0,03 puntos porcentuales y cebolla con -0,03 puntos porcentuales".
Bebidas alcohólicas, alimentos y recreación
El informe del Dane reveló que durante noviembre la división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 0,44%, con alzas en los precios de cigarrillos, tabaco y derivados (1,11%), cerveza y refajo (0,53%) y aguardiente (0,22%).
Sin embargo, los precios del vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar, bajaron un 0,27%.
Por otra parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de -0,72%.
En esta categoría, las mayores disminuciones de precio se reportaron en zanahoria (-21,04%), tomate (-16,93%) y cebolla (-9,83%); mientras que los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases de papas (4,18%), bananos (3,43%) y sal (1,87%).
Finalmente, la división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,48%, con disminuciones de precio en paquetes turísticos completos (-2,53%), cines y teatros (-1,84%) y equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-0,94%).
Los costos aumentaron en productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene (2,02%), plantas naturales: ramos de flores, matas, arbustos (1,81%) y material impreso diverso (0,74%).