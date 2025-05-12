CANAL RCN
Economía

Inflación en Colombia durante noviembre de 2025 fue de 5,30 %

De acuerdo con el Dane, el IPC en noviembre de 2025 tuvo una variación anual de 0,10 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo periodo de 2024.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

De acuerdo con el más reciente informe del Dane, la inflación anual en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, 0,10 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

De otro lado, la variación mensual de 0,07% en noviembre se explica principalmente por los cambios en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza
RELACIONADO

Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza

Según la entidad, la mayor variación mensual se registró en la división Salud, con un cambio de 0,71%

Lo que bajó y subió de precio en noviembre

Lo que más subió de precio durante noviembre de 2025 fueron las subclases de productos farmacéuticos y dermatológicos (0,93%), servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias, etc.) (0,54%) y servicios para particulares en centros de rayos x (0,49%).

Entretanto, lo que bajó se reportó en las subclases de servicios médicos auxiliares no hospitalarios (-0,02%), exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (-0,01%).

Durante el mes pasado, las mayores contribuciones a la variación mensual del IPC total se registraron en las siguientes subclases: "arriendo imputado con 0,03 puntos porcentuales, suministro de agua con 0,03 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,02 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: frutas frescas con -0,07 puntos porcentuales, tomate con -0,03 puntos porcentuales y cebolla con -0,03 puntos porcentuales".

Dane reveló que el PIB creció un 3.6% durante el tercer trimestre de este 2025
RELACIONADO

Dane reveló que el PIB creció un 3.6% durante el tercer trimestre de este 2025

Bebidas alcohólicas, alimentos y recreación

El informe del Dane reveló que durante noviembre la división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 0,44%, con alzas en los precios de cigarrillos, tabaco y derivados (1,11%), cerveza y refajo (0,53%) y aguardiente (0,22%).

Sin embargo, los precios del vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar, bajaron un 0,27%.

Por otra parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de -0,72%.

En esta categoría, las mayores disminuciones de precio se reportaron en zanahoria (-21,04%), tomate (-16,93%) y cebolla (-9,83%); mientras que los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases de papas (4,18%), bananos (3,43%) y sal (1,87%).

Estos son los servicios y otras cosas que subirán su precio a partir del año 2026
RELACIONADO

Estos son los servicios y otras cosas que subirán su precio a partir del año 2026

Finalmente, la división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,48%, con disminuciones de precio en paquetes turísticos completos (-2,53%), cines y teatros (-1,84%) y equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-0,94%).

Los costos aumentaron en productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene (2,02%), plantas naturales: ramos de flores, matas, arbustos (1,81%) y material impreso diverso (0,74%).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Revelan cuál será la mejor marca de carros para 2026: tome nota

Salario mínimo

Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza

Uber

Tendencias de movilidad en Colombia 2025: auge de Uber Taxi y Uber Moto

Otras Noticias

Antioquia

Estremecedor relato de la patrullera que salvó a una niña que se estaba ahogando en una piscina

La patrullera Stefanny Zapata, reconstruyó segundo a segundo cómo escuchó los gritos y logró lanzarse.

Mundial de fútbol

Prensa de Portugal reacciona al enfrentamiento que tendrán con Colombia en el Mundial de 2026

Desde suelo luso fueron certeros al conocer que la tricolor será su rival.

Cuidado personal

Riesgos de la multitarea: ¿por qué la capacidad de atención ha disminuido?

Navidad

Día de velitas: este es el significado real de esta tradicional celebración en Colombia

Nicolás Maduro

La millonaria fortuna que Maduro quisiera conservar en caso de dejar el poder