Exreina de belleza en EE.UU. asesinó a hijo de 18 meses de su pareja: esta fue la razón

Un escalofriante caso de celos y desesperación por la maternidad ha conmocionado a los Estados Unidos, llevando a una joven exreina de belleza ante la justicia bajo cargos de asesinato, agresión agravada y crueldad infantil. Trinity Poague, quien ostentaba el título de Miss Donalsonville 2023 antes de ser despojada de sus distinciones, es la figura central de una tragedia que culminó con la muerte de un niño, hijo de su entonces novio.

La frialdad de sus acciones se ha revelado a través de evidencias digitales que dibujan el perfil de una acusada cuya motivación, según la Fiscalía, se basó en el odio hacia el menor y el deseo de tener un bebé propio.

El caso salió a la luz cuando el novio de Poague, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, encontró a su hijo inconsciente y lo trasladó de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, el pequeño no logró ser estabilizado para su traslado a un centro pediátrico especializado, y falleció a consecuencia de las heridas. Apenas una semana después del deceso, las autoridades detuvieron a Poague.

Aunque la exreina se declaró no culpable, la evidencia presentada por la Fiscalía ha sido devastadora, sugiriendo un móvil pasional y profundamente perturbador: los celos enfermizos hacia el niño y el deseo de acaparar la atención de su pareja y formar su propia familia.

La escalofriante razón por la que esta mujer mató al hijo de su pareja

La frase que encapsula la oscura dinámica emocional de Poague y que se ha convertido en el titular de esta noticia de alto impacto, fue obtenida de comunicaciones privadas presentadas durante la investigación: "Él me odia y yo lo odio".

La Fiscalía sostiene que estas palabras, halladas en los mensajes de la acusada, no solo revelan una relación conflictiva con el menor, sino que establecen el móvil del crimen. El niño, para Poague, representaba un obstáculo para su felicidad y la consolidación de su relación de pareja, despertando un odio que presuntamente la llevó a cometer el atroz acto.

Pero quizás el detalle más escalofriante de la investigación proviene del análisis forense de los dispositivos electrónicos de la exreina. Mientras el niño se debatía entre la vida y la muerte en urgencias, Poague, presuntamente, realizaba búsquedas en su teléfono móvil con un contenido que horrorizó a los investigadores.

Entre sus consultas digitales se encontraban frases como "¿Cómo se produce una hemorragia cerebral?" y "¿Cómo puede pasar desapercibida una fractura deprimida de cráneo?", según lo reportado por la cadena local WALB.

Estas búsquedas sugieren un cálculo frío y premeditado, un intento de comprender cómo el daño infligido podría pasar desapercibido o cómo las consecuencias médicas se manifestarían, reforzando la tesis de un crimen intencional.