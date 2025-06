Juanes es el nuevo embajador de una reconocida marca que une el rock y sostenibilidad

JUANES y Volvo: una alianza por la sostenibilidad y la seguridad

Volvo Cars Latinoamérica, representada por Astara en Colombia, anunció la incorporación de JUANES como nuevo embajador de marca para la región. Esta colaboración nace de una visión compartida entre el artista y la firma sueca: avanzar hacia un futuro más sostenible, donde el arte, la tecnología y el respeto por el entorno convivan en armonía. JUANES, conocido por su autenticidad, sensibilidad social y conexión con el público latinoamericano, será el rostro de campañas publicitarias y contenidos especiales para Volvo.

"Volvo siempre ha liderado la conversación sobre seguridad. Desde mi música, he intentado hacer lo mismo: crear un lugar seguro y auténtico", afirmó el artista al anunciar su participación en la campaña.

EX90: el SUV que marca un antes y un después en la movilidad eléctrica

El nuevo Volvo EX90, presentado junto a JUANES, es la SUV más segura en la historia de la marca. Se trata de un vehículo 100 % eléctrico que integra lo último en tecnología, diseño y sostenibilidad, cumpliendo con el ambicioso objetivo de Volvo de ser una marca completamente electrificada para 2030. Este SUV no solo ofrece protección avanzada y confort, sino que promueve un estilo de vida más consciente y responsable con el planeta.

Volvo apuesta por una movilidad que inspire confianza y libertad, manteniéndose fiel a su promesa: “For life. To give people the freedom to move in a personal, sustainable and safe way.”

Música inédita y movilidad emocional: JUANES lanza adelanto exclusivo

Como parte de esta colaboración, JUANES presenta un adelanto exclusivo de una canción inédita que hará parte de su próximo álbum. Este lanzamiento musical se integra con la campaña del EX90, reforzando el mensaje de que la sostenibilidad también puede ser emocional, creativa y profundamente humana. Esta etapa artística del cantante refleja su conexión con causas auténticas, explorando nuevas formas de expresión a través de su música y su rol como embajador.

Volvo y Astara: construyendo el futuro de la movilidad en América Latina

Con esta alianza, Volvo y Astara refuerzan su compromiso con la región y con una generación que exige más que productos: exige valores. Andrea Burgos, directora de Importadores para América Latina, expresó: “JUANES representa lo mejor de nuestra región: talento, sensibilidad y compromiso. Su voz amplifica nuestro mensaje de cambio, sin renunciar al estilo y a la emoción de conducir.”

Astara, como compañía de movilidad abierta, impulsa un ecosistema donde las personas tienen el derecho a moverse con libertad, inteligencia y sostenibilidad, integrando servicios de compra, suscripción y asesoría en más de 19 países.

Una estrella de rock para una estrella de la seguridad

JUANES no solo protagoniza la campaña, también representa el espíritu del EX90: auténtico, valiente y comprometido. Así como el artista ha construido una carrera basada en la coherencia y la seguridad personal, Volvo continúa su legado como la marca que ha hecho de la protección su máxima bandera. Con el EX90, la firma sueca ofrece no solo un vehículo, sino una declaración de principios.

La música, la movilidad y la sostenibilidad ahora tienen una nueva voz: la de JUANES, al volante de un futuro más seguro.