Violeta Bergonzi denuncia amenazas tras video con sus hijos aparentando ser 'therians'

La ganadora de Masterchef Celebrity 2025 estalló en sus redes sociales tras un video sarcástico aprovechando una de las tendencias del momento.

Violeta Bergonzi
febrero 21 de 2026
02:50 p. m.
Violeta Bergonzi denunció públicamente amenazas y mensajes agresivos tras la difusión de un video en el que, en tono sarcástico, hacía referencia al fenómeno de los 'therians'.

En un video que publicó en sus redes sociales, mostró a sus hijos de apenas 2 y 4 años disfrazados como una coneja y un lobo. A pesar del tono en el que lo dijo, la situación escaló al punto que tuvo que aclarar que todo era en tono humorístico.

Las amenazas a Violeta Bergonzi

La controversia escaló en redes sociales luego de que algunos usuarios interpretaran el contenido como una declaración literal sobre sus hijos, lo que derivó en críticas, burlas e incluso cuestionamientos sobre su rol como madre.

El 21 de febrero, publicó un nuevo video para aclarar que el clip original era una parodia. Visiblemente molesta, afirmó que no podía creer que tuviera que explicar que sus hijos no forman parte del fenómeno conocido como 'therians', término utilizado en redes para describir a personas que se identifican simbólicamente como animales.

En su declaración, la ganadora de Masterchef Celebrity enfatizó que el tono del primer video era evidentemente irónico. “No tengo hijos therians. Mi hija no se cree una coneja y mi hijo no es un lobo domesticado”.

Señalamientos a medios de comunicación

Bergonzi cuestionó además que algunos medios de comunicación replicaran la controversia basándose en reacciones de usuarios, sin revisar el contenido original ni analizar el tono en el que habló.

Finalmente, aclaró que no buscaba burlarse de ninguna condición de salud mental. Afirmó que su crítica estaba dirigida a lo que considera "una forma absurda de querer llamar la atención".

