Juliana Calderón rompió el silencio y aclaró si era o no novia de Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez

Hace 27 días, Yeison Jiménez falleció junto a su primo Juan Manuel Rodríguez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

Su avioneta despegó del Aeropuerto de Paipa, pero a los tres minutos perdió altura, cayó en la vereda Romita y explotó dos veces.

Tras la tragedia aérea, Yina Calderón indicó en sus redes sociales que había fallecido Juan Manuel, el novio de Juliana Calderón.

Y, al día siguiente, Juliana Calderón subió un desgarrador post despidiéndose de él y deseándole un descanso en paz.

En medio de esa coyuntura, la hermana de Yina Calderón tuvo una entrevista este 5 de febrero de 2026 con Impresentables, en Los40 Colombia, y aclaró si el primo de Yeison Jiménez era su pareja o no.

¿Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, era el novio de Juliana Calderón? Esto respondió la hermana de Yina

Juliana Calderón, en su diálogo con Impresentables, explicó que aún no eran novios oficiales con Juan Manuel Rodríguez, pero que sí estaban saliendo.

"Yo conocí a Juan Manuel en el 2024, a mediados de junio, y estaba pasando una situación muy compleja con mi pareja de toda la vida porque llevábamos una relación muy tediosa. Él decide irse para Europa con Yeison de gira y ahí me llama una persona a contarme cantidad de cosas, entonces dejamos eso en 'stand by', no le volví a hablar y no volvimos a tocar el tema", comenzó afirmando Juliana Calderón.

"Él dura casi 20 días en Europa y cuando vuelve no teníamos nada de conversación porque la discusión que habíamos tenido era un poco compleja y yo no quería seguir con una relación tediosa. Pero un día yo estaba durmiendo y me escribió 'te extraño' como a las 3:00 de la mañana, entonces yo le dije: "¿Con quién?", y él me respondió que con Juan Manuel y que si podía venir a mi apartamento porque estaba cerca. Llegando a mi casa, él se accidenta, vuelve el carro una cosa loca y yo salgo corriendo en la camioneta para recogerlo", añadió.

Posteriormente, Juliana Calderón contó que cenó con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, y que él le pidió una oportunidad y se comprometió a cambiar. Sin embargo, ella continuó con la incertidumbre porque sabe cómo es el ambiente nocturno de los conciertos.

"Yo sigo con esa inquietud, entonces lo llevaba así con el tema de que fuéramos amigos, pero él continuaba insistiendo que tuviéramos algo más de publicarnos, de salir adelante con la relación y yo le respondía que no porque no quería vincularlo en mis redes sociales y tener intranquilidad. Entonces llevamos como "un vaivén", me mandó un ramo de flores de cumpleaños, me enviaba mensajes, charlábamos todos los días, iba a mi casa, pasamos el 7 de velitas juntos, pero todo quedaba hasta ahí por temor de que él continuara con lo mismo en los conciertos", aseguró Juliana Calderón.

"Además, yo le dije que no había cerrado el ciclo con mi expareja y que también me parecía 'tedioso' empezar con esa dinámica de la vida nocturna. Ahí yo me voy para el Huila, él me invita a pasar el Año Nuevo en Cartagena, pero yo le respondí que nunca dejaba sola a mi familia y quedamos de vernos en Tunja porque mi hermana tenía un toque y Yeison cantaba al otro día en Miraflores", complementó.

Asimismo, Juliana Calderón indicó que, en la última conversación que tuvo con Juan Manuel Rodríguez, él le dijo que ojalá pudiera cerrar el ciclo con su expareja.

Este fue el desgarrador mensaje de Juliana Calderón tras la muerte de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez

El 11 de enero, en horas de la mañana, Juliana Calderón publicó 11 fotos de momentos felices junto a Juan Manuel Rodríguez y le dedicó las siguientes palabras: