Miguel Ángel Borja marcó su primer gol en Emiratos Árabes: vea la anotación

Miguel Ángel Borja comenzó a responder con goles en su nueva etapa en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Este jueves 5 de febrero, el delantero colombiano celebró su primera anotación con la camiseta del Al Wasl, en un partido en condición de visitante frente al Al-Nasr. El tanto del atacante cordobés sirvió para igualar el marcador y permitió que su equipo sumara un punto importante en la liga local.

El gol llegó al minuto 52 del compromiso, cuando Al Wasl buscaba reaccionar tras verse en desventaja. En una acción de pelota quieta, el conjunto visitante encontró el empate gracias a la capacidad aérea del colombiano, quien apareció dentro del área para conectar un potente cabezazo luego de un centro preciso desde el tiro de esquina.

Un estreno goleador esperado

Desde su llegada al club para la presente temporada, Borja había estado bajo la mirada de los aficionados, que esperaban verlo festejar su primer tanto. El atacante, reconocido por su potencia física y su capacidad para definir dentro del área, necesitó algunos partidos para adaptarse a su nuevo entorno y al estilo de juego del equipo.

El duelo ante Al-Nasr representaba una oportunidad clave para comenzar a marcar diferencias. Cuando el balón llegó desde el costado, Borja se elevó con determinación y conectó un cabezazo firme, imposible de detener para el guardameta rival. La anotación no solo significó el empate momentáneo, sino también el desahogo personal del delantero, que buscaba estrenarse en el campeonato.

Al Wasl se mantiene en la pelea

El empate permitió que Al Wasl siguiera sumando en la tabla de posiciones de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Tras este resultado, el equipo se ubica en la cuarta casilla con 26 puntos, manteniéndose dentro del grupo de clubes que luchan por los puestos de privilegio en el torneo.

Para Borja, el gol puede representar un punto de partida en su nueva experiencia internacional. El colombiano llegó con la misión de aportar anotaciones y liderazgo en el frente de ataque, y su primer festejo podría darle la confianza necesaria para convertirse en una de las piezas determinantes del equipo en lo que resta de la temporada. Con el calendario aún por delante, Al Wasl espera que su nuevo delantero mantenga la racha goleadora y contribuya a los objetivos deportivos del club.