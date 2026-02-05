CANAL RCN
Economía

Estos son los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026: tome nota

Conozca el listado completo: el salchichón, el pan y las carnes están ahí.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los temas que más genera conversación en los hogares y comercios es el Impuesto Saludable, un gravamen diseñado para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Sin embargo, para alivio de muchos consumidores y pequeños comerciantes, existe una lista estratégica de alimentos que se mantienen exentos de este tributo por ser considerados fundamentales en la canasta básica familiar.

Recientemente, la Corte Constitucional ratificó la legalidad de estos impuestos, pero también dejó en firme las excepciones que protegen ciertos productos de origen animal y alimentos tradicionales.

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa
RELACIONADO

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa

La decisión judicial subrayó que estas exenciones no vulneran la equidad, ya que buscan proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones con menores ingresos.

Conozca los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026

En primer lugar aparecen las carnes y los embutidos. Y es que a pesar de ser procesados, ciertos productos cárnicos han sido excluidos para no encarecer el acceso a proteínas de consumo masivo. Bajo este orden figuran las carnes frescas, el salchichón, la mortadela y otras.

Por otro lado, también figura el pan. Este es el producto más sensible de la lista. La normativa es clara: los productos de panadería artesanal y aquellos que cumplen con la definición legal de "pan" no generan el impuesto. Esto incluye también insumos como la harina de trigo, la sémola y el maíz, esenciales para la producción local.

Curiosamente, algunos productos con contenido de azúcar se salvaron debido a su arraigo cultural y nutricional:

  • Arequipe y bocadillo de guayaba: Considerados dulces tradicionales, han sido exceptuados del listado de ultraprocesados gravados.
  • Leche y derivados lácteos: La leche líquida, en polvo y los quesos permanecen fuera del alcance de este impuesto.

Finalmente, figuran los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09, aguas no saborizadas ni endulzadas, fórmulas infantiles, productos de terapia nutricional, alimentos líquidos/polvo para propósitos médicos especiales y soluciones de electrolitos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría pagará un millón de pesos por trabajar solo diez días en este cargo: así puede postularse

Dólar

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

Otras Noticias

Bogotá

No les importó aterrar a los adultos mayores: ladrones robaron violentamente una tienda en Bogotá

Las cámaras grabaron cuando dos ladrones despojaron a los clientes de una tienda. El robo no duró más de dos minutos, pero fueron momentos de pánico.

Artistas

Juliana Calderón rompió el silencio y aclaró si era o no novia de Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez

Juliana Calderón concedió la primera entrevista tras el accidente aéreo y aclaró cómo era su situación sentimental.

Omar Pérez

Frío pronunciamiento de Santa Fe por infarto de Omar Pérez

Artistas

Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro