"Perdóneme": estas fueron las últimas palabras que Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, le dijo a Juliana Calderón

En la tarde del 10 de enero de 2026, se apagó la vida de Yeison Jiménez, de su primo Juan Manuel Rodríguez, del piloto Fernando Torres y de sus compañeros Jefferson Osorio, Waisman Mora y Óscar Marín.

El artista, junto a su equipo de trabajo, tenía un concierto programado en Marinilla, Antioquia. Por lo tanto, su plan era volar desde Paipa hasta Medellín y, posteriormente, continuar su viaje en un vehículo.

Sin embargo, tan solo tres minutos después de que la avioneta despegó, se precipitó en la vereda Romita, se incineró de inmediato y, desafortunadamente, no hubo ningún sobreviviente.

Juan Manuel Rodríguez no era el novio oficial de Juliana Calderón, pero, de acuerdo con lo que ella reveló en una entrevista con Impresentables, de Los40 Colombia, sí estaban saliendo y hablándose constantemente.

Por lo tanto, dos horas antes del accidente, el primo de Yeison Jiménez la llamó y le dijo unas desgarradoras palabras que ella nunca olvidará. ¿Cuáles fueron?

Estas fueron las últimas palabras que Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, le dijo a Juliana Calderón antes del accidente aéreo

Juliana Calderón, en el diálogo con Los40, detalló que Juan Manuel Rodríguez la llamó ese 10 de enero cuando aún iban en carretera rumbo a Paipa.

"Ese día me escribe unas cosas como a las 2:00 de la tarde, yo le escribo otras y a los seis minutos yo no le contesté y me devolvió una llamada. Me dijo que iba en carretera con Yei, que acababan de parar, que no habían comido nada y yo le dije que almorzaran algo", comenzó relatando Juliana Calderón.

Ahí me dijo: 'Negra, perdóneme porque no he sido el mejor hombre con ustedes, porque le he hablado mal y le he mentido'. Entonces yo le dije que tranquilo, que íbamos a vernos en Miraflores al otro día, y él me respondió: 'Sí, negra, pero escúcheme. Yo la quiero mucho, vamos a salir adelante, ojalá usted pueda cerrar su ciclo con su expareja y sabe que siempre va a cantar conmigo'", complementó Juliana Calderón.

¿Cómo fue la reacción de Juliana Calderón tras la llamada con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez?

Juliana Calderón explicó que tras ese mensaje se acabó la llamada y que ella quedó con una sensación rara. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

Yo le dije 'Negro, pero ¿por qué así?" y quedé como bueno...