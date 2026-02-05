VIDEO | Dron de la Policía destapó expendio de drogas en Bogotá: así se vio toda la maniobra desde el aire

En medio de los operativos permanentes de vigilancia y control en distintos puntos de Bogotá, con el apoyo de herramientas como drones, las autoridades lograron captar in fraganti a varios expendedores de droga, esto en el sector de San Benito, en la localidad de Tunjuelito. ¿Qué estaban haciendo puntualmente?

Dron de la Policía destapó expendio de drogas en Bogotá

De acuerdo con la información oficial, los presuntos delincuentes no se percataron de que estaban siendo observados desde el aire por los operadores del sistema de drones.

A través de esta vigilancia, se identificaron comportamientos que, presuntamente, estarían relacionados con la comercialización de sustancias psicoactivas en esta zona.

Con los registros obtenidos por el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado, se alertó de manera inmediata a las patrullas del sector, lo que hizo que los uniformados se desplazaran rápidamente hasta el punto señalado.

¿Qué pasó cuando las autoridades llegaron hasta el punto donde "vendían droga"?

Una vez en el lugar, los policías materializaron la captura de las cinco personas y realizaron el procedimiento correspondiente.

Durante la intervención, se logró la incautación de 109 dosis de marihuana, 146 dosis de base de coca y dinero en efectivo, el cual, al parecer, sería producto de la venta de estas sustancias.

Las autoridades también establecieron que los capturados, presuntamente, harían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico y expendio de drogas, con injerencia en el sector de La Plata, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Tras el operativo, los cinco hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes. La Policía confirmó además que tres de estas personas registran antecedentes por el mismo delito.