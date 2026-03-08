Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se mostró que Hugo Rodallega se encontró con Alan Ramírez, el cantante que era uno de los grandes amigos de Yeison Jiménez, y recibió un regalo.

El goleador de Independiente Santa Fe ha dejado claro que, al igual que el 'niño de Manzanares', es fanático de los caballos, de los asados y de la música popular.

En consecuencia, en varias ocasiones conversaron, pero el artista no pudo cumplirle un compromiso al delantero y, por lo tanto, quiso reivindicarse con un obsequio que le entregaron hace unos días. ¿Cuál fue?

Este fue el regalo que Yeison Jiménez le dejó a Hugo Rodallega

En el reciente encuentro que Hugo Rodallega tuvo con Alan Ramírez, recibió uno de los barriles que fabrica la empresa de Yeison Jiménez para hacer asados.

"Papito, muchas gracias de todo corazón, como usted lo decía", expresó el jugador de Independiente Santa Fe al tener el 'presente' en sus manos.

"Me quedó mal en un partido, pero se reivindicó. Muchas gracias", agregó Hugo Rodallega.

Además, en la misma grabación que se publicó en las redes sociales, se mostró que el goleador estrenó el barril a las pocas horas.

Este fue el mensaje de la empresa de Yeison Jiménez tras el barril regalado a Hugo Rodallega

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez grabó la reacción de Hugo Rodallega al recibir el barril y redactó el siguiente mensaje:

Un detalle desde el cielo de Yeison Jiménez, con el corazón.

Además, los internautas se han emocionado al máximo y han expresado algunos mensajes como estos:

"Regalazo", "un detalle del mejor para el mejor", "dos grandes", "un regalo desde el cielo", "qué lindo obsequio", "duele mucho todavía lo del 'aventurero', "tan lindo el corazón de Yeison" y "él estará por siempre en nuestros corazones".