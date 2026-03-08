CANAL RCN
Tendencias

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló

En las redes sociales se mostró cuál fue la reacción del goleador al recibirlo.

Foto: @yeison_jimenez y @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
05:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se mostró que Hugo Rodallega se encontró con Alan Ramírez, el cantante que era uno de los grandes amigos de Yeison Jiménez, y recibió un regalo.

El goleador de Independiente Santa Fe ha dejado claro que, al igual que el 'niño de Manzanares', es fanático de los caballos, de los asados y de la música popular.

Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de sus locales: “Es la primera vez”
RELACIONADO

Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de sus locales: “Es la primera vez”

En consecuencia, en varias ocasiones conversaron, pero el artista no pudo cumplirle un compromiso al delantero y, por lo tanto, quiso reivindicarse con un obsequio que le entregaron hace unos días. ¿Cuál fue?

Este fue el regalo que Yeison Jiménez le dejó a Hugo Rodallega

En el reciente encuentro que Hugo Rodallega tuvo con Alan Ramírez, recibió uno de los barriles que fabrica la empresa de Yeison Jiménez para hacer asados.

"Papito, muchas gracias de todo corazón, como usted lo decía", expresó el jugador de Independiente Santa Fe al tener el 'presente' en sus manos.

"Me quedó mal en un partido, pero se reivindicó. Muchas gracias", agregó Hugo Rodallega.

Además, en la misma grabación que se publicó en las redes sociales, se mostró que el goleador estrenó el barril a las pocas horas.

Este fue el mensaje de la empresa de Yeison Jiménez tras el barril regalado a Hugo Rodallega

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez grabó la reacción de Hugo Rodallega al recibir el barril y redactó el siguiente mensaje:

Un detalle desde el cielo de Yeison Jiménez, con el corazón.

Además, los internautas se han emocionado al máximo y han expresado algunos mensajes como estos:

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida
RELACIONADO

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida

"Regalazo", "un detalle del mejor para el mejor", "dos grandes", "un regalo desde el cielo", "qué lindo obsequio", "duele mucho todavía lo del 'aventurero', "tan lindo el corazón de Yeison" y "él estará por siempre en nuestros corazones".

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Participantes serán fuertemente SANCIONADOS en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya lo determinó

Astrología

Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre las elecciones que se están realizando en Colombia: esto dijo

Viral

Revelaron quién es la “hija” de Esperanza Gómez: es viral en las redes

Otras Noticias

Egan Bernal

Preocupación por Egan Bernal: Ineos lo baja de otra carrera y crecen las dudas

Egan Bernal no correrá la Tirreno-Adriático y crece la incertidumbre sobre su calendario. Ineos tomó una decisión inesperada mientras se recupera de una sobrecarga muscular.

Pensiones

Retroactivo pensional en 2026: así puede consultar con su cédula si tiene algún pago atrasado

Este dinero sirve para miles de pensionados que han tenido pagos retrasados de meses anteriores.

Elecciones en Colombia

Registrador nacional entregó balance de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas

Irán

¿Quién es Mojtaba Jamenei? Irán tiene nuevo líder supremo

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación