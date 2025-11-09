Atención: un reconocido cantante fue hospitalizado de emergencia
El cantante sigue bajo un estricto tratamiento médico y ya dio a conocer el diagnóstico a través de sus redes sociales.
Noticias RCN
04:11 p. m.
En México se encendieron las alarmas en la noche del 10 de septiembre de 2025 debido a que uno de sus cantantes más destacados reveló que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.
Julio César Preciado, el artista de banda sinaloense que tiene 58 años y es oriundo de Mazatlán, informó a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en un centro médico de su ciudad y que ya fue diagnosticado.
¿Cuál es la enfermedad por la que el cantante mexicano está teniendo que ser monitoreado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Julio César Preciado, el reconocido cantante de México, tiene neumonía
A través de un mensaje posteado en sus redes sociales, Julio Preciado indicó que le descubrieron una leve neumonía, pero que los doctores ya están al tanto de su recuperación.
"Les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo. Nada de que preocuparse, estaré en observación los próximos tres días", comenzó detallando el cantante Julio Preciado.
"Quiero agradecer de corazón a los doctores del Hospital Alhma, quienes, como siempre, me han brindado una atención extraordinaria y todo su apoyo. A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto", agregó.
¿Cuál ha sido la última actualización del estado de salud de Julio Preciado, el cantante mexicano?
Julio Preciado volvió a pronunciarse este 11 de septiembre de 2025 a través de un video y aseguró que su recuperación está avanzando de la mejor manera.
"¿Qué tal, amigos? Ya estoy bastante mejorado, con una muy buena reacción de parte de mi organismo a una neumonía en mi pulmón izquierdo. Todo muy bien, esperamos continuar con mi tratamiento y arrojando mucho líquido", precisó el cantante Julio Preciado.
"La presión arterial está muy bien, la saturación también, pero lo más importante es que los doctores están sugiriendo recuperar mis defensas, que fue lo que se bajó. Como persona trasplantada debo tener más cuidado que una persona normal y creo que me excedí un poco en trabajar y en no alimentarme correctamente. Tengo entendido que mañana me hacen análisis clínicos y una sesión de tórax", concluyó.