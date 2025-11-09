Laura Bozzo preocupa a sus seguidores tras estar hospitalizada: esto se sabe
Laura Bozzo, la reconocida presentadora, preocupó a todos sus seguidores tras estar en hospitalizada.
Noticias RCN
12:00 p. m.
La reconocida conductora Laura Bozzo generó preocupación por su estado de salud.
¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?
En la mañana del jueves 11 de septiembre la conductora de televisión, Laura Bozzo, compartió a través de sus redes sociales, una fotografía en un hospital.
A sus 74 años, Bozzo es considerada como una de las mejores conductoras de entretenimiento de México, pues ha tenido la oportunidad de participar en distintos programas como 'Laura en México'; 'Laura sin censura' y ha participado en realities como 'La casa de los famosos' y 'MasterChef Celebrity México'.
¿Cuál fue el tratamiento de Laura Bozzo?
La conductora de televisión reveló que se encuentra hospitalizada en Perú, su tierra natal, donde fue sometida a un procedimiento médico.
Explicó que el tratamiento estuvo enfocado en sus rodillas y aseguró que, gracias a la intervención, espera una pronta recuperación.
Llegando a Perú. Lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr, estoy muy feliz volver a empezar, expresó en redes sociales.
¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras el estado de salud de Laura Bozzo?
Varios seguidores e internautas comentaron su pronta recuperación a la presentadora, con muchos mensajes de apoyo le brindaron la mejor energía a la presentadora.
"Dios te acompañé mi niña linda", "Adelante que tú puedes Laura"; "Eres inspiración"; "Que te vieron en las rodillas", fueron algunos comentarios de internautas.
Por el momento, se espera conocer más detalles sobre el estado de salud de la presentadora.