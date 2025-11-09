CANAL RCN
Tendencias

Laura Bozzo preocupa a sus seguidores tras estar hospitalizada: esto se sabe

Laura Bozzo, la reconocida presentadora, preocupó a todos sus seguidores tras estar en hospitalizada.

Laura Bozzo
Foto AFP/ Freepik

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
12:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reconocida conductora Laura Bozzo generó preocupación por su estado de salud.

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans
RELACIONADO

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

En la mañana del jueves 11 de septiembre la conductora de televisión, Laura Bozzo, compartió a través de sus redes sociales, una fotografía en un hospital.

A sus 74 años, Bozzo es considerada como una de las mejores conductoras de entretenimiento de México, pues ha tenido la oportunidad de participar en distintos programas como 'Laura en México'; 'Laura sin censura' y ha participado en realities como 'La casa de los famosos' y 'MasterChef Celebrity México'.

¿Cuál es la enfermedad que genera la pérdida del cabello en los hombres de 20 años?
RELACIONADO

¿Cuál es la enfermedad que genera la pérdida del cabello en los hombres de 20 años?

¿Cuál fue el tratamiento de Laura Bozzo?

La conductora de televisión reveló que se encuentra hospitalizada en Perú, su tierra natal, donde fue sometida a un procedimiento médico.

Explicó que el tratamiento estuvo enfocado en sus rodillas y aseguró que, gracias a la intervención, espera una pronta recuperación.

Llegando a Perú. Lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr, estoy muy feliz volver a empezar, expresó en redes sociales.

Aumentan consultas por enfermedades respiratorias en niños: ¿qué síntomas atender por teleconsulta?
RELACIONADO

Aumentan consultas por enfermedades respiratorias en niños: ¿qué síntomas atender por teleconsulta?

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras el estado de salud de Laura Bozzo?

Varios seguidores e internautas comentaron su pronta recuperación a la presentadora, con muchos mensajes de apoyo le brindaron la mejor energía a la presentadora.

"Dios te acompañé mi niña linda", "Adelante que tú puedes Laura"; "Eres inspiración"; "Que te vieron en las rodillas", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, se espera conocer más detalles sobre el estado de salud de la presentadora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025

La casa de los famosos

¿Melissa Gate tendría una colaboración musical con Karol G? Esto dijo

Masterchef Celebrity Colombia

Chefs piden retirar un plato por su mal olor en MasterChef Celebrity: ¿quién lo cocinó?

Otras Noticias

Magdalena

Bloqueada la vía Aracataca: comunidad le exige al Gobierno la construcción de una rotonda

Habitantes de Aracataca establecieron un bloqueo programado indefinido por incumplimientos.

Artistas

Murió reconocido actor venezolano que actuó en novelas colombianas

Murió famoso actor venezolano que actuó en novelas colombianas y dejó un legado imborrable.

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 18

Cuidado personal

Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche

Dólar

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa