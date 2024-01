¿Kali Uchis tendrá gemelos? Así fue como la cantante anunció su embarazo

La reconocida cantante colombiana Kali Uchis, ha ganado prestigio en el mundo del entretenimiento gracias a su éxito "Telepatía", por lo que ha conquistado los corazones de decenas de fanáticos. Incluso, ha logrado posicionarse en los primeros puestos de reproducción en plataformas de música.

Kali Uchis anuncia su embarazo

En esta ocasión, la artista ha sorprendido a sus seguidores al revelar que está embarazada. Mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la talentosa artista compartió la emocionante noticia con sus más de 6,1 millones de seguidores.

El anuncio de su embarazo no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes no tardaron en inundarla de felicitaciones y buenos deseos. A pesar de que la cantante no hizo referencia a detalles específicos, algunos seguidores notaron un detalle en su mensaje. El uso del plural y el avistamiento de dos placentas en una imagen de ecografía han llevado a especulaciones de que podría tratarse de gemelos.

“Comenzando nuestra familia. No tarden mucho en llegar aquí. Mamá y papá no pueden esperar para compartir con ustedes”, se lee en la publicación.

La reacción de sus fanáticos

La noticia ha sido recibida con alegría y entusiasmo por parte de los admiradores de Kali Uchis, quienes han compartido mensajes de felicitación y cariño en los comentarios de la publicación. Incluso celebridades como Kenia Os, Skai Jackson y Sofia Castro han reaccionado ante esta emocionante noticia.

Kali Uchis inició su relación con el también cantante Don Toliver en el año 2020, y juntos están ansiosos por dar la bienvenida a su nuevo miembro de la familia. Los fanáticos y seguidores de la artista no pueden esperar para ser testigos de esta nueva etapa en su vida y compartir el amor y la alegría que sin duda traerá la llegada de sus bebés.

Este embarazo marca un nuevo capítulo en la vida de Kali Uchis, quien continuará dejando huella en la industria musical con su talento y carisma. Sus fanáticos estarán atentos a cada paso de esta hermosa etapa y le desean todo lo mejor en esta maravillosa aventura de la maternidad.