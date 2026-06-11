¡Espíritu futbolero! Así los colombianos se preparan para cantar en la inauguración de la Copa del Mundo

A horas de que empiece el torneo futbolero más grande del mundo, en México, millones de fanáticos ya han expresado su emoción ante la que será la primera de las tres inauguraciones que se realizarán para esta edición de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, para los colombianos ya es motivo de celebración tener no solo a la Selección Colombia en las canchas, sino contar con la presencia de dos colombianos para la apertura del gran evento que reunirá a miles de aficionados en Ciudad de México.

Colombianos en la inauguración del Mundial 2026

Hay gran expectativa por el show inaugural que reunirá a una amplia cantidad de artistas latinos entre los que se destacan por supuesto los colombianos J Balvin y Shakira. Pese a que se desconoce el tiempo de participación de cada uno, algunos de estos ya han compartido detalles detrás de la preparación para el espectáculo.

Este es el caso de la barranquillera, quien se tomó su cuenta de Instagram para revelar detalles detrás del performance que se encuentra preparando para el gran espectáculo futbolero. En las imágenes se logran observar pequeños fragmentos de su llegada al estadio, parte de la coreografía grupal que ejecutará de su canción ‘Dai Dai’ y la interacción que tendrá con el público asistente.

Por su parte, J Balvin también realizó pruebas de sonido en las horas más recientes en donde incluso tuvo la oportunidad de encontrarse con la cantante Belinda durante los ensayos que se llevaron a cabo.

Cabe recordar que los colombianos también estarán acompañados de otros artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. Dicha presentación se podrá disfrutar previo al primer encuentro deportivo entre la selección de México y Sudáfrica.

¿Cuándo serán las otras inauguraciones?

Pero la presentación en México no será la única ya que en Estados Unidos y Canadá también se llevarán a cabo dos espectáculos que contarán con un selecto grupo de artistas en los respectivos estadios.

El viernes 12 de junio Canadá celebrará su propia inauguración en el Toronto Stadium previo al encuentro entre Bosnia y Herzegovina. El show estará a cargo de Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El mismo viernes 12 de junio Estados Unidos también llevará a cabo la tercera inauguración del evento deportivo. Esta se realizará en el Estadio Los Ángeles y correrá por cuenta de Anitta, Future, Katy Perry, Lisa, Rema y Tyla.