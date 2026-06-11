Karol G sorprendió con fotos en bikini en Mónaco y revolucionó las redes

Karol G se robó la atención de millones de seguidores tras compartir una serie de fotografías en bikini durante su paso por Mónaco. Las imágenes, publicadas en sus redes sociales en medio de su preparación para la gira mundial Tropitour, rápidamente se volvieron virales y acumularon miles de reacciones.

La artista colombiana aprovechó unos días de descanso durante su visita al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 para mostrar algunos momentos de su rutina reciente, incluyendo el trabajo físico que ha realizado antes de regresar a los escenarios.

¿Qué mostró Karol G en las fotos publicadas desde Mónaco?

La cantante paisa compartió un carrusel de imágenes en el que aparece disfrutando de una jornada de descanso a bordo de un yate y en diferentes espacios al aire libre.

Una de las fotografías más comentadas muestra a Karol G luciendo un bikini azul mientras presume el resultado de su preparación física. Otras imágenes la muestran relajada, disfrutando del paisaje mediterráneo y compartiendo parte de la experiencia que vivió durante uno de los eventos deportivos más exclusivos del mundo.

Los seguidores destacaron especialmente su apariencia física y la confianza con la que la intérprete de Tropicoqueta se mostró frente a la cámara.

¿Por qué la presencia de Karol G en Mónaco llamó la atención?

Además de las fotografías en bikini, la artista fue una de las celebridades que más comentarios generó durante el Gran Premio de Mónaco.

Karol G tuvo acceso al paddock, una de las zonas más exclusivas del circuito donde suelen coincidir pilotos, empresarios y figuras internacionales del entretenimiento. Su presencia fue ampliamente comentada por medios especializados y fanáticos de la Fórmula 1.

La cantante apareció con un atuendo negro que combinó con accesorios dorados y su característico estilo, reforzando la imagen que ha construido en los últimos años como una de las artistas latinas más influyentes del momento.

La publicación también llega en un momento clave para su carrera. Actualmente, Karol G trabaja en los preparativos de su gira internacional, con la que espera recorrer diferentes países durante los próximos meses.

Mientras tanto, cada una de sus apariciones públicas continúa generando conversación en redes sociales, donde millones de seguidores siguen de cerca cada detalle de su nueva etapa artística y personal.