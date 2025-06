Karen Sevillano rompe el silencio después de la polémica entrevista: ¿qué dijo?

Karen Sevillano ha sido tendencia, en los días más recientes, a raíz de una controversia en la que se vio involucrada durante una entrevista radial. El hecho generó indignación en diferentes redes sociales, de modo que, cientos de internautas defendieron a la vallecaucana.

La creadora de contenido fue tema de conversación en redes al vivir un incómodo momento, en medio de una entrevista para un programa de radio, en el que un locutor hizo un aparente comentario que molestó a Sevillano. La polémica desató la inconformidad por parte de cientos de seguidores, quienes alzaron su voz para repudiar el hecho.

No obstante, en las horas más recientes, la famosa decidió romper el silencio y hablar sobre el hecho, por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram. En el clip Sevillano manifiesta su agradecimiento con las personas que la defendieron y condenaron el comentario del locutor.

Así mismo, resaltó que se sintió incómoda ya que, al llegar a su casa, pensó diferentes formas diferentes para haber enfrentado la situación. No obstante, manifestó que luchar con “la miseria del pensamiento humano”, como lo mencionó la mujer, le generó indignación.

Me parece terrible que las personas negras tengamos que estar preparadas para lidiar con el racismo, como si fuese parte de un manual de supervivencia que nos impone la sociedad. Yo espero que las personas negras no tengan que hacer un stop para explicarle a los demás que estos comentarios no son un chiste, añadió.