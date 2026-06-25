CANAL RCN
Deportes

Colombia vs. Portugal ya tiene árbitro: estos son los antecedentes de Alireza Faghani

La FIFA confirmó a Alireza Faghani como árbitro del partido entre Colombia y Portugal por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Conozca sus antecedentes y trayectoria.

Foto: AFP

Noticias RCN

junio 25 de 2026
11:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y uno de los anuncios más esperados fue el del compromiso entre Colombia y Portugal.

Este será el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial
RELACIONADO

Este será el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

El encuentro, considerado uno de los más atractivos de esta jornada y uno de los que más solicitudes de entradas registró, ya tiene juez central definido.

Se trata de Alireza Faghani, árbitro iraní nacionalizado australiano, quien será el encargado de impartir justicia en el duelo programado para este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, a partir de las 6:30 de la tarde.

¿Quién es Alireza Faghani, el árbitro de Colombia vs. Portugal?

Faghani es uno de los árbitros con mayor experiencia dentro del fútbol internacional. Obtuvo la escarapela FIFA en 2008 y desde entonces ha dirigido más de 550 partidos oficiales en diferentes competiciones alrededor del mundo.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026?
RELACIONADO

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026?

Esta será su tercera participación en una Copa del Mundo, un dato que refleja la confianza que la FIFA ha depositado en su trabajo durante los últimos años. Entre sus antecedentes más destacados aparece el recordado partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Argentina, que terminó con victoria francesa por 4-3.

También fue el árbitro del encuentro por el tercer lugar de esa misma edición entre Bélgica e Inglaterra, además de otros compromisos de gran relevancia internacional.

El equipo arbitral y dónde ver Colombia vs. Portugal

La FIFA informó que George Lakrindis y Andrew Lindsay, ambos de Australia, serán los asistentes de Faghani. Por su parte, Said Martínez y Walter López, de Honduras, actuarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

DT de Portugal se rindió ante Colombia y anticipó un duelo de alto voltaje en el Mundial
RELACIONADO

DT de Portugal se rindió ante Colombia y anticipó un duelo de alto voltaje en el Mundial

El más reciente partido dirigido por Faghani en esta Copa del Mundo fue el duelo entre Francia y Senegal durante la primera jornada de la fase de grupos.

Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado en un partido clave para definir posiciones dentro del Grupo K. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través del Canal RCN, su aplicación oficial, YouTube y TikTok, con transmisión especial desde las 4:30 p. m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Sorpresa total en el Mundial 2026: quedó definido el primer cruce de los 16avos de final

Mundial de fútbol

Calculadora en mano: Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 HOY

Selección Colombia

"Hasta lloré": emocionantes palabras de la hermana de Daniel Muñoz tras su segundo gol en el Mundial 2026

Otras Noticias

Terremoto

Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,1 y 7,5 en Venezuela, diferentes artistas se han pronunciado en sus redes sociales sobre lo sucedido.

Venezuela

Cruz Roja Colombiana habilita líneas de atención tras terremotos en Venezuela

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de los canales habilitados por la Cruz Roja Colombiana.

Estados Unidos

Corte Suprema de EE.UU. respalda a Trump con fuerte medida contra más de 350.000 migrantes

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió este 25 de junio de 2026

EPS

¿Qué está pasando en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá? Experto alertó por el cierre de servicios