Colombia vs. Portugal ya tiene árbitro: estos son los antecedentes de Alireza Faghani

La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y uno de los anuncios más esperados fue el del compromiso entre Colombia y Portugal.

El encuentro, considerado uno de los más atractivos de esta jornada y uno de los que más solicitudes de entradas registró, ya tiene juez central definido.

Se trata de Alireza Faghani, árbitro iraní nacionalizado australiano, quien será el encargado de impartir justicia en el duelo programado para este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, a partir de las 6:30 de la tarde.

¿Quién es Alireza Faghani, el árbitro de Colombia vs. Portugal?

Faghani es uno de los árbitros con mayor experiencia dentro del fútbol internacional. Obtuvo la escarapela FIFA en 2008 y desde entonces ha dirigido más de 550 partidos oficiales en diferentes competiciones alrededor del mundo.

Esta será su tercera participación en una Copa del Mundo, un dato que refleja la confianza que la FIFA ha depositado en su trabajo durante los últimos años. Entre sus antecedentes más destacados aparece el recordado partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Argentina, que terminó con victoria francesa por 4-3.

También fue el árbitro del encuentro por el tercer lugar de esa misma edición entre Bélgica e Inglaterra, además de otros compromisos de gran relevancia internacional.

El equipo arbitral y dónde ver Colombia vs. Portugal

La FIFA informó que George Lakrindis y Andrew Lindsay, ambos de Australia, serán los asistentes de Faghani. Por su parte, Said Martínez y Walter López, de Honduras, actuarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

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El más reciente partido dirigido por Faghani en esta Copa del Mundo fue el duelo entre Francia y Senegal durante la primera jornada de la fase de grupos.

Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado en un partido clave para definir posiciones dentro del Grupo K. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través del Canal RCN, su aplicación oficial, YouTube y TikTok, con transmisión especial desde las 4:30 p. m.