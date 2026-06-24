'Lumumba Vea', el hincha más VIRAL de República Democrática del Congo rompió el silencio tras la derrota vs. Colombia

En la noche del 23 de junio, las tribunas del Estadio Guadalajara no solo estuvieron colmadas de hinchas colombianos, sino que también contaron con la presencia del aficionado más viral y simbólico de República Democrática del Congo.

Michel Kuka Mboladinga, más conocido como 'Lumumba Vea', acompañó por primera vez a su selección en un partido del Mundial 2026.

'Lumumba' es un hincha diferente a los demás porque no canta, grita ni reclama, sino que simplemente se pone de pie en la silla que le corresponde y actúa como una estatua durante los 90 minutos de fútbol.

De acuerdo con lo que se ha conocido, este aficionado congoleño acompaña a su selección desde 2013 y su actitud en la tribuna es un homenaje para Patrice Lumumba, el primer ministro electo de la República Democrática del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960.

En consecuencia, aparte de ponerse de pie en su silla, también levanta su mano derecha para imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba, que está ubicada en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo.

Además, se viste con trajes elegantes que llevan los colores de la bandera de su país.

'Lumumba Vea' rompió el silencio tras la derrota vs. la Selección Colombia: ¿qué dijo?

En la mañana de este 24 de junio, 'Lumumba Vea' publicó seis fotos en su cuenta de Instagram y manifestó lo siguiente:

"Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa. Somos soldados. No nos vamos a rendir sin intentarlo hasta el final. Bravo a todo el equipo por este partido que estuvo tan comprometido física como técnicamente. Pelearon como verdaderos leopardos", escribió.

"Bravo por la población congoleña que ha trabajado duro para demostrar lo mucho que aman a este hermoso país. Bravo por los colombianos que lucharon para derrotarnos. Ellos son conscientes de que no fue fácil derribarnos. Gracias a todos los pueblos del mundo que nos han apoyado desinteresadamente, que nos han acompañado desde el principio y siguen haciéndolo hasta el día de hoy", concluyó.

¿Cómo llegó 'Lumumba Vea', el hincha más viral de República Democrática del Congo, al Mundial 2026?

La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo ayudó financieramente a 'Lumumba Vea' para que pudiera viajar a la Copa del Mundo del 2026.

Sin embargo, el hincha tuvo que guardar una cuarentena de 21 días en Bélgica debido al brote de ébola que se confirmó en su país.

A raíz de esa situación, no pudo estar presente en el debut vs. Portugal.