Karina García fue sorprendida por retén de la Policía: su reacción se volvió viral

El regreso a la cotidianidad de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia suele estar lleno de anécdotas, pero pocas tan singulares como la que vivió Karina García.

Mientras conducía su camioneta en compañía de familiares y amigos, la creadora de contenido se encontró con un retén de seguridad policial.

Lejos de ser un momento de tensión, Karina García decidió documentar la situación, transformándola en un divertido segmento que rápidamente se viralizó en sus redes sociales, desatando una ola de risas entre sus millones de seguidores.

El episodio quedó registrado en el vlog número 8 de su serie "Regreso a la realidad", compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula casi cinco millones de seguidores.

La grabación mostró cómo la paisa, conocida por su humor y espontaneidad, tomó el inesperado operativo con ligereza, contagiando su buen ánimo incluso a los agentes de tránsito involucrados. Este particular encuentro no solo demostró la capacidad de García para transformar cualquier situación en contenido entretenido, sino también la buena disposición de los uniformados.

Así reaccionó Karina García al ser abordada por la Policía en un retén

En el video, Karina García interrogó jocosamente a los policías, preguntándoles por qué la detenían si ella era "una niña de bien".

Los agentes, siguiendo el juego, le confesaron que la parada se debía a que no la veían acompañada del cantante Altafulla, a lo que ella respondió entre risas que precisamente iba camino a encontrarse con él.

El intercambio, lleno de camaradería, incluyó incluso el momento en que le pidieron abrir el baúl, a lo que ella replicó con humor: "No entiendo, no abra ahí por favor se lo pido. No, no quiero ir presa, por favor, soy inocente", generando carcajadas mutuas.

Karina García mostró divertido episodio con la Policía

Más allá de este divertido retén, Karina García ha mantenido a sus seguidores enganchados a través de sus redes sociales mostrando diversos aspectos de su vida post-reality.

RELACIONADO Altafulla y Karina García celebran el cumpleaños de Isabella con lujosa cena en Medellín

En la misma publicación, la paisa compartió detalles de su participación en conciertos de Altafulla, la emotiva celebración del cumpleaños de su hija Isabella Vargas, momentos de su vida junto a su pequeño hijo Valentino, y el inmenso cariño que le brindan sus fanáticos.

Estas revelaciones le han valido miles de "corazones" y comentarios, donde los internautas la halagan constantemente y le ruegan que no deje de documentar sus aventuras, calificando sus vlogs como su "novela favorita".