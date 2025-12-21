Los errores más comunes al comprar regalos en Navidad y cómo afectan el bolsillo

La temporada navideña en Colombia no solo despierta ilusión, sino también desafíos económicos importantes para millones de hogares.

Según un sondeo de Deloitte, hasta el 47 % de los colombianos planea comprar regalos durante esta Navidad, y el 60 % aún no ha iniciado sus compras a pocos días de la fecha festiva, lo que pone en evidencia la presión de última hora sobre el bolsillo de los consumidores.

Sin embargo, las prisas por encontrar el obsequio perfecto, combinadas con hábitos de consumo poco planificados, suelen traducirse en errores frecuentes que terminan afectando tanto las finanzas personales como la satisfacción con los regalos recibidos.

¿Por qué esperar hasta el último momento puede costar caro?

Uno de los errores más documentados en las compras navideñas es dejarlo todo para el final.

Un estudio de MyBankTracker reveló que el 68,4 % de los compradores admiten que hacer compras de regalos a última hora es una equivocación financiera significativa, que reduce las posibilidades de encontrar mejores precios o descuentos.

La procrastinación no solo limita la oferta disponible, sino que también incrementa la probabilidad de comprar por impulso, pagar más de lo planeado o recurrir a créditos para completar las compras.

Y ese efecto se agrava cuando los consumidores no tienen establecido un presupuesto claro, lo que muchas veces deriva en gastar más de lo que se podría sostener sin problemas.

¿Cuáles son los otros errores más frecuentes al comprar regalos?

Además de posponer las compras, otro error recurrente es no establecer un límite de gasto realista.

Según encuestas internacionales, hasta un 76 % de los consumidores exceden su presupuesto durante las compras navideñas, con un gasto promedio mayor de lo planeado.

Esta tendencia se alimenta de la presión que sienten muchos por cumplir con expectativas sociales y familiares, algo que también ha sido documentado en estudios sobre comportamiento de compra navideña.

Otro tropiezo habitual es adquirir regalos que no se ajustan a los intereses o necesidades del destinatario.

Datos internacionales sugieren que una cantidad importante de regalos termina en devoluciones o sin uso, lo que representa un desperdicio de recursos y frustración tanto para quien da como para quien recibe.

Los expertos recomiendan planificar con antelación, elaborar listas de regalos con un presupuesto asignado por persona y enfocarse en experiencias o productos útiles, antes que dejarse llevar por tendencias o mercadeo agresivo.

Asimismo, comparar precios entre tiendas físicas y plataformas digitales puede ayudar a reducir el gasto sin sacrificar la calidad del regalo.

En definitiva, errar en la compra de regalos no es solo cuestión de mal gusto, sino muchas veces de falta de estrategia financiera.

Este diciembre, tomar decisiones más reflexivas y organizadas puede traducirse en una celebración más alegre para el bolsillo y para quienes reciben los obsequios—sin que el espíritu festivo se convierta en una carga económica posterior.