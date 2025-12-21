Fuerte temblor en Colombia hoy 21 de diciembre: superó los 4.5 grados y se sintió en varios departamentos

Este domingo 21 de diciembre, un fuerte temblor en Colombia generó alarma entre miles de ciudadanos, especialmente en el suroccidente del país.

El movimiento telúrico superó los 4.5 grados de magnitud y fue ampliamente percibido en varios departamentos, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

El sismo se presentó sobre las 9:05 de la mañana, cuando muchas personas iniciaban su jornada dominical. En redes sociales, los usuarios reportaron la intensidad del temblor, describiéndolo como fuerte y prolongado en ciudades como Neiva, Ibagué y municipios cercanos.

Fuerte temblor en Colombia hoy, 21 de diciembre: epicentro y magnitud

De acuerdo con la información técnica del SGC, el evento sísmico tuvo una magnitud de 4.6, con una profundidad de 34 kilómetros, lo que explica por qué fue sentido en una amplia zona del país.

El epicentro se ubicó en Neiva, Huila, a solo 4 kilómetros del casco urbano, con municipios cercanos como Palermo y Tello también dentro del radio de influencia.

El temblor fue reportado por cientos de personas, y se sintió con mayor intensidad en Tolima (140 reportes) y Huila (118).

También hubo percepciones en Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Risaralda, Caquetá, Caldas, Cundinamarca y Meta, aunque con menor intensidad.

Más temblores registrados en Colombia durante el día

Además del sismo principal en Huila, el SGC informó que durante este 21 de diciembre se registraron otros movimientos telúricos de menor magnitud en diferentes regiones.

Entre ellos, un sismo de 2.6 en el océano Pacífico, a una profundidad de 750 km, así como eventos en Zapatoca (Santander), Murindó (Antioquia), San José del Palmar (Chocó) y Los Santos (Santander).