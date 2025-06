“Me van a destruir la carita”: Karina García siente miedo al participar en ‘Stream Fighters’

Los internautas se encuentran conmocionados al conocer al nuevo grupo de creadores de contenidos que se enfrentarán en el famoso evento realizado por Westcol. Sin embargo, han sido grandes las suposiciones sobre las contiendas que se llevarán a cabo ya que algunos de los creadores no poseen mayor experiencia en boxeo.

En los días más recientes, el empresario Westcol dio a conocer la información oficial sobre la cuarta edición de su viral evento que reúne a cientos de asistentes y miles de internautas, por medio de la aplicación de stream Kick. Por esto, algunos de los enfrentamientos que más llamaron la atención, según manifestaron algunos internautas, corresponde a la de Yina Calderón contra Andrea Valdiri y Karina García contra Karely Ruiz.

Sin embargo, la modelo antioqueña decidió tomarse un espacio, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, para hablar sobre su próxima participación en el viral evento. No obstante, recalcó que nunca ha boxeado en su vida por lo que no conoce sobre el desarrollo de dicho deporte.

Así mismo, expresó su miedo por los posibles daños que pueda sufrir su rostro, producidos por los golpes del mismo deporte, ya que exaltó que nu nariz se podría ver perjudicada con esto.

Me metí en una vaca loca… voy a pelear en el evento de Wetscol. Estoy asustada, jamás en mi vida he boxeado ni peleado con nadie. Yo amo hacer ejercicio pero será que me van a destruir la cara… mi nariz. Pero para eso está la ciencia médica que tenemos hoy en día, recalcó García.