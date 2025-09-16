CANAL RCN
“Lo que he sacrificado”: Karina García preocupa al hablar sobre su paz mental

La modelo preocupó a sus seguidores al revelar los arduos sacrificios que ha hecho durante su entrenamiento para ‘Stream Fighters’.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
03:50 p. m.
Karina García volvió a ser tendencia en redes sociales y en una nueva oportunidad preocupó a sus fanáticos al hablar sobre la complicada situación que ha enfrentado desde que asumió el reto de participar en el famoso evento de boxeo de Westcol.

Aunque dejó saber que no se arrepiente de su decisión, desató rumores sobre una posible separación del cantante Andrés Altafulla.

¿En dónde ver el último concierto de la residencia de Bad Bunny en vivo?
Karina García habla de su salud mental

En las horas más recientes, la antioqueña se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para sincerarse con sus seguidores y revelar algunas de las preocupaciones que más la han aquejado desde el inicio de sus entrenamientos de boxeo.

Pese a que explicó que dichas quejas no le interesaban a los demás, también reconoció haber hecho “grandes sacrificios” al priorizar sus entrenamientos, descanso y salud por cumplir, de manera adecuada, con el compromiso.

Sin embargo, parte de sus palabras preocuparon ya que hizo especial énfasis en la importancia de su tranquilidad en dicho instante al explicar que no podía llorar ni tener preocupaciones de alta relevancia.

“Las cosas que yo he sacrificado por estar disciplinada entrenando han sido muchísimas… yo como, duermo y entreno… esa es mi vida. A mí no me conviene estar en este momento triste, estresada, llorar o estar mal. Ustedes saben que soy muy sensible, pero me toca pararme con fuerza e irme a entrenar”, explicó.

Así mismo, explicó la gran presión que posee en dichos instantes ya que recalcó tener personas al tanto de sus movimientos y su intención por no defraudar a quienes han depositado un voto de confianza en ella.

Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja
¿Andrés Altafulla se pronunció sobre los rumores?

Por otro lado, el barranquillero actualmente se encuentra realizando viajes internacionales, de modo que, no se encontraría actualmente en el país. Esto a diferencia de la modelo antioqueña, quien compartió fotografías desde Bogotá en donde estaría concretando negocios importantes para su carrera.

De esta manera, el cantante aún no se ha pronunciado en sus redes sobre el asunto ya que actualmente se encuentra promocionando el más reciente lanzamiento de su colaboración con un artista venezolano.

