Karina García reaccionó a su fotografía junto a Melissa Gate hecha con IA: ¿se enojó?

El mundo del internet se ha conmocionado con las novedosas fotografías hechas por medio de inteligencia artificial, pues con estas se han traído nuevamente a la vida a seres queridos fallecidos, se han unido artistas, entre otras comparaciones que han impactado a los internautas.

Sin embargo, dichas instantáneas no han sido del agrado de todo el mundo ya que, según algunos usuarios, se podrían prestar para confusiones y se incentivaría la desinformación en el internet.

Karina García reacciona a su foto con Melissa Gate

Los creadores de contenido no se quedaron atrás del gran show mediático ya que La Liendra no dudó en tomarse sus redes sociales para compartir algunas de las ediciones más impactantes e icónicas. En la primera fotografía se le observa junto a Donald Trump, Sean “Diddy” y Jeffrey Epstein por lo que dicha instantánea causó revuelo entre sus seguidores ya que algunos de ellos la catalogaron como “innecesaria” y “burlesca”.

Sin embargo, las ediciones no pararon ya que también se le ve con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Piqué, Shakira, Karol G, Yailin, Feid, Anuel, Bad Bunny, J Balvin, entre otras celebridades. No obstante, una de las instantáneas que más llamó la atención fue la que hizo junto a Karina García y Melissa Gate, quienes fueron sus compañeras durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Ante la inédita foto falsa, cientos de usuarios expresaron su sorpresa al ver juntas a las dos mujeres, quienes han expresado sus más contundentes diferencias desde que salieron del programa. Por esto, la reacción de Karina García no se hizo esperar ya que la mujer comentó la publicación y cuestionó la misma.

Por supuesto, dichas instantáneas falsas causaron revuelo entre sus fanáticos ya que miles de ellos comentaron la publicación y resaltaron el poder de su creatividad e imaginación.

¿Cómo hacer fotografías con Gemini?

Estas creaciones son producto de los grandes avances de Gemini, el ecosistema de Inteligencia Artificial que Google diseñó. Las fotos hiperrealistas se pueden diseñar al realizar los siguientes pasos: