Karina García reveló por qué rechazó un lujoso carro que le regaló un empresario: "yo era tremenda"

La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo escenario de confesiones que generan todo tipo de reacciones entre los televidentes.

En esta ocasión, la modelo e influenciadora Karina García sorprendió a sus compañeros al hablar abiertamente sobre su pasado sentimental en una conversación con el actor José Rodríguez.

Sus declaraciones dejaron en evidencia cómo ha evolucionado su perspectiva sobre las relaciones amorosas.

Durante la charla, Karina reveló detalles sobre su etapa de soltería y cómo, en el pasado, se permitió disfrutar sin ataduras. Confesó que en ese tiempo fue infiel y que le gustaba conocer a distintas personas.

Sin embargo, también resaltó que actualmente su visión ha cambiado, pues ahora prioriza su bienestar emocional y solo entabla una relación cuando realmente siente una conexión genuina.

Según explicó la modelo, con el tiempo ha aprendido a cuidar su energía y a no estar con alguien solo por compañía.

Ahora se enfoca en construir relaciones más auténticas, dejando de lado la superficialidad y el interés material. Este cambio de mentalidad la ha llevado a rechazar ciertos ofrecimientos que, en otro momento, podrían haber sido tentadores.

Me han pasado cosas muy curiosas, yo tuve un novio, que yo ya lo dije, un día me dio una tarjeta ilimitada, eso fue un escándalo; después de una persona intentado conquistarme y yo no, no porque es de ese mundo y un día me mandó un carro, un Mercedes y yo se lo devolví porque precisamente me da miedo, mencionó.