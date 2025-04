¿'Peluche' intentó usar a Blessd como estrategia? Impactante revelación de Karina García en La Casa de los Famosos

La convivencia entre Mateo Varela y Karina García, que ya se encontraba en crisis, terminó de colapsar tras las nuevas funciones de cine que se emitieron en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Durante la dinámica se reveló una conversación en la que 'Peluche' trató a Karina de "hueca, vacía y ofensiva". Por lo tanto, la modelo paisa lo confrontó directamente y le dijo que estaba "ardido" porque ella no le puso cuidado.

Según Karina, Mateo Varela la conoció en el mundo exterior y le propuso que tuvieran una relación para durar más tiempo en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Incluso, en una conversación con las 'chicas fuego', la modelo aseguró que hay chats que sustentan su versión y acusó a 'Peluche' de intentar utilizar a Blessd como estrategia.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Karina García tras el cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: Karina García aseguró que 'Peluche' quiso utilizar a Blessd como estrategia en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Hay conversaciones y yo estoy a punto de decirle a mi mejor amigo que saque todo eso. Él decía que se crearan grupos cuando salieran imágenes de los dos", afirmó Karina García.

"También me decía que iba a empezar a hacer los TikToks de Blessd para que se hagan virales y para que me empiece a caer público porque yo sé que tú saliste con él", agregó.

Adicionalmente, Karina García manifestó que 'Peluche' le dijo que iba a dejar unos audios grabados para que pudieran coger más fuerza cuando lo empezaran a involucrar con ella dentro del reality.

Sin embargo, la modelo también sustentó que siempre le hizo saber a Mateo que no estaba de acuerdo con esa estrategia y que no quería que hablara de Blessd porque él no tenía nada que ver con La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, además, su vínculo ya había terminado hace mucho tiempo.

"Habló con mi mejor amigo y le dijo que le enviaba el número de su mánager para que quedaran en contacto y difundieran imágenes y audios con canciones cuando me empezara a conquistar acá en la casa", concluyó Karina García.

¿Qué versión ha entregado 'Peluche' en La Casa de los Famosos Colombia 2025 sobre lo que pasó con Karina García?

'Peluche', que ha tenido una relación con Norma Nivia en La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha reconocido que conoció en el mundo exterior a Karina García y que ella le llamó la atención físicamente.

No obstante, también ha puntualizado que la conoció en la competencia y que se dio cuenta de que no es el tipo de mujer que le interesa.