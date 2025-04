VIDEO: así fue la shockeante reacción de Karina García al escuchar las fuertes críticas de 'Peluche' y Norma

La segunda función del cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025 mostró momentos muy tensionantes y, en pleno teatro, los participantes reaccionaron y confrontaron a las personas que han emitido comentarios en su contra.

Uno de los momentos más 'picantes' se vivió cuando se reprodujo un clip en el que Norma Nivia y 'Peluche' tuvieron una conversación y criticaron fuertemente a Karina García.

"¿En qué momento a un man le puede gustar alguien como Karina? Ella y yo somos mujeres completamente opuestas. Físicamente, en la forma de movernos, en la forma de ser con el mundo y hasta en la cabeza", afirmó Norma Nivia en esa oportunidad.

"Yo sé que los hombres a los que yo les gusto, una mujer así jamás les gustaría", complementó Norma aquella vez durante la conversación con Mateo.

Por lo tanto, 'Peluche' reconoció que Karina García le llamó la atención físicamente en el mundo exterior, pero que conociéndola en el reality se dio cuenta de que no era una mujer de su gusto.

"Yo dije que a lo mejor podía dar el chance de conocerla, pero, lo siento, es hueca, vacía, torpe, pelea con todo el mundo, dice cosas hirientes y se hace la víctima", le expresó Mateo Varela a Norma.

En consecuencia, apenas Karina García escuchó esa conversación, tuvo una reacción shockeante y, de inmediato, se mostró furiosa por los comentarios en su contra.

Video: este fue el momento exacto en el que Karina García reaccionó a los comentarios de Norma Nivia y 'Peluche' en el cine de La Casa de los Famosos

Apenas la escena de la conversación de Norma Nivia y 'Peluche' comenzó a emitirse en el 'loft' de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García se sorprendió, quedó con la boca abierta y siguió escuchando con atención.

Además, volteó a ver a Norma como pidiéndole explicaciones y, sin que se parara el video, la actriz le indicó que seguía pensando que eso era verdad y que no cree que tengan nada en común.

Segundos después, Karina García, aún sorprendida, se puso la mano en la boca y volvió a quedar en 'shock' cuando fue testigo de que Mateo Varela la trató de "hueca" y "vacía".

Este es el video del momento exacto en el que Karina García escuchó los comentarios en su contra y reaccionó:

¿Qué le dijo Karina García a Norma Nivia luego de que el cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025 finalizó?

Una vez las dos funciones de cine terminaron, Karina García se dirigió de inmediato a Norma Nivia para decirle que sabía que no le caía bien, pero que nunca se imaginó que iba a recibir ese trato.

"Norma, qué falsa eres. Yo sabía que me odiabas, pero no que ibas a decir algo de mi físico y que no tenía nada en la mente. Respétame porque yo soy muy inteligente", precisó Karina García.

"De él no me sorprende, pero de ti sí demasiado. Yo era una de las que más te defendía acá, pero qué falsa eres", complementó.

Adicionalmente, más adelante, le indicó que no tenía sentido que la trataran de "hueca" cuando ella les había ganado un liderazgo a partir de una prueba de conocimiento.

Y, cuando Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron por una opinión, Karina García hizo énfasis en que ella siempre le ha deseado a Norma que Mateo la trate bien y que nunca pensó llegar a escuchar esas expresiones.

"Yo siento que soy una defensora innata de las mujeres y de Norma lo único que dije es que ojalá Mateo la quisiera realmente porque a mí me propuso tener una relación, me dijo que me acostara con él cuando lo conocí, pero como no acepté, quedó ardido. Indiqué que me parecía una excelente mujer, pero me parece muy feo ver como se expresa de mí", declaró.

"Acá decían que era actriz, que estaba fingiendo y hoy me doy cuenta de que sí es así porque a mí me dirigía la palabra", concluyó.

